Также подтверждено уничтожение 28 июня российского средства ПВО.

Генеральный штаб ВСУ штаб подтверждает потерю оккупантами трех вертолетов, в результате спецоперации украинских спецслужб в Крыму в ночь на 28 июня.

В частности, в обнародованной оперативной информации Генштаба по боевым потерям врага указано: "Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.06.25 ориентировочно составили: (...) вертолетов - 340 (+3) единиц".

Также сообщается, что возросло количество уничтоженных вражеских средств ПВО на единицу, до 1190.

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При этом в утренней сводке указано, что подтверждены потери оккупантов 28 июня, в частности: три вертолета и одно средство ПВО:

"В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1070 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, семь боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны (подтверждены потери от 28.06), три вертолета (подтверждены потери от 28.06), 172 беспилотника оперативно-тактического уровня, 42 ракеты и 85 единиц автомобильной техники оккупантов", - говорится в сообщении.

На сегодня в войне против Украины россияне потеряли (с 24.02.22 по 30.06.25) уже более 1020 тыс своих военных. Среди потерь в технике:

танков - 10980 единиц;

боевых бронированных машин - 22922 единиц;

артиллерийских систем - 29718 единиц;

РСЗО - 1427 единиц;

средства ПВО - 1190 единиц;

самолетов - 420 единиц;

вертолетов - 340 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 42796 единиц;

кораблей/катеров - 28 единиц;

подводные лодки - 1 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн - более 53 тыс единиц;

специальной техники - более 3,9 тыс.

Ситуация в Крыму

В ночь на 28 июня дроны украинской спецслужбы атаковали военный аэродром "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Как сообщил пресс-центр СБУ, было нанесено огневое поражение по местам дислокации авиационной компоненты, средствам противовоздушной обороны, складам хранения боеприпасов, а также разведывательным и ударным БПЛА врага.

В сообщении отмечалось, что имеющиеся данные свидетельствуют об уничтожении многоцелевых и ударных вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1". В течение ночи на вражеском аэродроме происходила вторичная детонация.

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