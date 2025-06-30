С мая российские истребители не рискуют приближаться к украинским морским беспилотникам.

Российские истребители Су-30 боятся приближаться к украинским морским дронам, поэтому начали использовать против них дорогостоящие сверхзвуковые противокорабельные ракеты (ПКР) Х-31.

Как сообщил Militarnyi, видео применения этих ракет разместили российские Telegram-каналы. На видео показано уничтожение трех морских дронов ударом Су-30 с применением ракет Х-31А/АД и барражирующих боеприпасов "Ланцет" в акватории Черного моря.

Издание подчеркнуло, что это первый известный случай применения противокорабельных ракет для уничтожения украинских морских дронов.

Видео дня

"Россияне уже давно пользуются истребителями Су-30 для перехвата украинских морских дронов и катеров, однако ранее для этого они применяли либо пушечное вооружение, либо кассетные бомбы", - написало издание.

Но после того, как в мае в акватории Черного моря морской дрон сбил вражеский истребитель Су-30, российские самолеты не рискуют приближаться к украинским морским беспилотникам и вынуждены тратить ценные сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты.

Ситуация в Черном море

В конце весны высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила о планах создать центр безопасности в Черном море. Целью нового центра станет предупреждение о возможных угрозах.

Экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ, капитан 1 ранга в запасе Андрей Рыженко назвал стратегическую задачу Украины в Черном море

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