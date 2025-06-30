Российские истребители Су-30 боятся приближаться к украинским морским дронам, поэтому начали использовать против них дорогостоящие сверхзвуковые противокорабельные ракеты (ПКР) Х-31.
Как сообщил Militarnyi, видео применения этих ракет разместили российские Telegram-каналы. На видео показано уничтожение трех морских дронов ударом Су-30 с применением ракет Х-31А/АД и барражирующих боеприпасов "Ланцет" в акватории Черного моря.
Издание подчеркнуло, что это первый известный случай применения противокорабельных ракет для уничтожения украинских морских дронов.
"Россияне уже давно пользуются истребителями Су-30 для перехвата украинских морских дронов и катеров, однако ранее для этого они применяли либо пушечное вооружение, либо кассетные бомбы", - написало издание.
Но после того, как в мае в акватории Черного моря морской дрон сбил вражеский истребитель Су-30, российские самолеты не рискуют приближаться к украинским морским беспилотникам и вынуждены тратить ценные сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты.
Ситуация в Черном море
В конце весны высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила о планах создать центр безопасности в Черном море. Целью нового центра станет предупреждение о возможных угрозах.
Экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ, капитан 1 ранга в запасе Андрей Рыженко назвал стратегическую задачу Украины в Черном море