При помощи трехмерных снимков, сделанных дронами, удалось подтвердить существование древнего объекта.

В отдаленной части Южной Америки обнаружили историческое сооружение, известное как Паласпата. Полагается, что оно было построено цивилизацией Тиуанако, пишет The Sun.

Отмечается, что Паласпата расположена на вершине хребта недалеко от озера Титикака, в западной части Боливии. Этот храм является впечатляющим образцом мастерства.

Ученые долгие годы не могли найти Паласпату. Они обнаружили эту местность только тогда, когда заметили необычные формы на спутниковых снимках.

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В издании поделились, что при помощи трехмерных снимков, сделанных дронами, удалось подтвердить существование древнего объекта. Исследователи считают, что он дает ключевые сведения о цивилизации Тиуанако.

Ученым известно, что это древнее общество было могущественной цивилизацией Анд, которое существовало примерно с 400 по 1000 год нашей эры. Исследователи уверены в том, что жители Тиуанако были частью высокоорганизованной социальной структуры.

По словам ученых, храм мог быть оснащен передовой ирригационной системой и хранил произведения искусства и керамику, прежде чем исчезнуть около 1000 года нашей эры. Он состоял из 15 комнат, окружающих центральный двор.

Археологи предположили, что в этом районе жили около 20 000 человек. Автор исследования Хосе Каприлес рассказал в комментарии изданию Mail Online, что в древние времена он мог быть стратегическим центром или точкой входа для торговли.

Ученые назвали место, где можно увидеть самые древние части Земли

Ранее ученые исследовали горные породы, выступающие на поверхность на севере провинции Квебек, вдоль побережья Гудзонова залива. Выяснилось, что возраст некоторых пород в этом регионе составляет 4,16 миллиарда лет, что позволяет заглянуть в самое начало истории Земли.

Эти породы образовались еще в Хадейском эоне. В этот период планета только начала охлаждаться после своего формирования.

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