В перечне есть Змея и Коза.

Составлен гороскоп на сегодня, 30 июня, по восточному календарю. В этот день шесть знаков китайского Гороскопа получают шанс закрепить успех, пишет YourTango.

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Видео дня

Лошадь

Вы в полной гармонии с космическим ритмом: день, месяц и энергия Лошади усиливают вашу решимость. Сомнения исчезают, вы готовы принять важное решение и наконец-то двигаться вперед к стабильному изобилию.

Змея

Энергия дня помогает отбросить лишнее и сосредоточиться на главном. То, что было рядом, но шатко, теперь приобретает устойчивость. Внутренний голос ведет к простым, но прочным опорам.

Коза

Вы устали нести чужую эмоциональную ношу, но этот день меняет правила. Появляется нечто надёжное и реальное, что можно строить без страха. И это уже не иллюзия - это путь к собственному росту.

Свинья

Месяц был полон неясности, но 30 июня наступает долгожданная определённость. Вы перестаете подстраиваться и получаете возможность, которую не нужно удерживать - она уже ваша.

Петух

Наступает нужный момент для закрепления: решение, к которому вы долго шли, оформляется в чёткий план. Это не кратковременная удача, а прочная основа на будущее.

Тигр

Ваш союз с Лошадью делает этот день особенно значимым. Всё складывается быстро и точно. Вы выбираете без колебаний,и закрепляете важный выбор на долгое время.

Напомним, ранее астрологи рассказали, у каких знаков Зодиака заканчиваются тяжелые времена.

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