Дата 30 июня полна интересных обычаев и народных примет.

30 июня 2025 года - интересная дата со множеством обычаев. В мире отмечают несколько инициатив в сфере науки и здравоохранения, а в народных традициях принято красить яйца. Воцерковленные верующие хорошо знают, какой праздник 30 июня отмечает церковь. Мы назвали главные запреты этой даты и её знаменитых именинников.

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Какой сегодня праздник в Украине

Нам стоит почтить двух выдающихся украинцев, рожденных 30 июня - главнокомандующего армии УПА Романа Шухевича и механика и ракетного конструктора Владимира Челомея.

Официально никакой праздник сегодня в Украине не наступает.

Какой сегодня праздник церковный

Церкви и общины, которые признают новоюлианский календарь, чествуют Волынскую икону Божьей Матери и празднуют Собор 12 апостолов в честь ближайших учеников Христа. В старом стиле праздник сегодня посвящен Персидским мученикам Савелу, Мануилу и Исмаилу.

Какой сегодня праздник в мире

ООН на 29 июня установила Международный день борьбы с астероидами, призывающий астрономов всего мира найти лучшее решение по предотвращению падения космических тел. Есть и другие всемирные праздники сегодня, достойные упоминания - День парламентаризма, День осведомленности о сколиозе, День социальных сетей.

В мировой истории наиболее известные личности, рожденные в сегодняшнюю дату, это художник Орас Верне, актриса Сьюзен Гейворд, биохимик Пол Берг, поэт Чеслав Милош, боксер Майк Тайсон, автогонщик Ральф Шумахер, пловец Майл Фелпс.

Что за праздник сегодня в народе

Сегодняшняя дата издавна считается счастливой для примирения, налаживания отношений, семейных посиделок. По возможности стоит провести ее вместе с родными. Можно делать добрые дела и раздавать милостыню - это обязательно вознаградится.

Люди, которые знали, какой сегодня церковный праздник, называли Собор двенадцати апостолов "второй Пасхой" и снова красили яйца в желтый цвет, что символизирует солнце и спелое зерно. Крашанками бились и ставили их на стол.

Что нельзя делать сегодня

Об этом дне есть приметы, которые предугадывают погоду в следующие недели:

если ночь ясная, то приближается жара;

пошел дождь - к сырому июлю;

среди дня закрылись цветы - к осадкам;

если гремит гром, то уродятся орехи.

В народных верованиях 30 июня - праздник со многими запретами. Верующим нельзя делать шесть вещей: стричь волосы, отказывать в помощи, работать в огороде, конфликтовать с родными, делать ремонт и пить алкоголь.

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