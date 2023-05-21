МЭА не видит, что ужесточение соблюдения ценовых ограничений на энергоресурсы из России повлияет на мировые поставки нефти и топлива.

Международное энергетическое агентство (МЭА) не ожидает, что шаги стран "Большой семерки" по противодействию уклонению от ограничения цен на российские энергоносители изменят ситуацию с поставками нефти и нефтепродуктов.

Об этом заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль, пишет Reuters. "Большая семерка" активизирует усилия по противодействию уклонению от ценовых ограничений, "избегая при этом побочных эффектов и поддерживая глобальное энергоснабжение".

МЭА, которое предоставляет анализ и информацию для G7 по энергетике, не видит, что ужесточение соблюдения ценовых ограничений повлияет на мировые поставки нефти и топлива, отметил Бироль.

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"Любые значительные изменения на рынках, как всегда, мы будем отражать в нашем анализе, в наших отчетах, но на данный момент я не вижу причин вносить изменения в наш анализ", - сказал он.

По словам Бироля, ограничение цены достигло двух основных целей: оно не вызвало напряжения на рынках, поскольку российская нефть продолжала поступать, но в то же время доходы России сократились.

"Россия действительно разыграла энергетическую карту, и она потерпела неудачу. Но есть некоторые лазейки, некоторые проблемы для более эффективного функционирования потолка нефтяных цен", - сказал Бироль.

Газовые инвестиции

"Большая семерка" также подтвердила поддержку газовых инвестиций в своем коммюнике, заявив, что это "временное" решение для устранения потенциальных дефицитов рынка, в частности на фоне того, что страны пытаются отказаться от российской энергетики.

Этот шаг вызвал обеспокоенность у климатических активистов, которые предупредили, что группа может не выполнить свою цель по достижению нулевых выбросов углерода к 2050 году и ограничить глобальное потепление до 1,5 градусов по Цельсию.

"Это может иметь некоторое влияние, но страны еще раз подтвердили, что если в этой области будут некоторые влияния, которые замедлят их, они ускорятся в других сферах, и это не изменит их решимости достичь цели в 1,5 градуса по Цельсию. Переход к чистой энергии происходит намного быстрее, чем многие думают", - сказал Бироль.

Изменение формулировки было внесено Германией, которая когда-то была крупнейшим покупателем российского газа, сообщили источники Reuters, и в коммюнике не было указано сроков инвестиций в газовый сектор.

"Там нет определения каких-либо временных рамок, но я думаю, что главная проблема заключается в том, что европейские страны почти десятилетиями зависели от российского газа. Сейчас нелегко изменить все за один день. Канцлер Шольц снова и снова дал понять, что Германия очень стремится достичь целевых 1,5 градусов. И я верю в его слова", - сказал Бироль.

Ограничение цен на российскую нефть и нефтепродукты

Как сообщал УНИАН, страны G7, Европейский Союз и Австралия согласились ввести максимальную цену на российскую нефть, которая транспортируется морем, в 60 долларов за баррель. Также был установлен верхний предел цены на российские нефтепродукты. Эти меры направлены на то, чтобы лишить Москву доходов из-за ее вторжения в Украину.

В апреле этого года страны G7 согласились ускорить развитие возобновляемых источников энергии и перейти к более быстрому отказу от ископаемого топлива. При этом, министры стран "Группы семи" не стали утверждать крайний срок отказа от угля до 2030 года, на котором настаивали Канада и другие страны-члены G7, и сохранили возможность для дальнейших инвестиций в газ, заявив, что этот сектор может помочь решить потенциальную нехватку энергии.

Борьба с глобальным потеплением

Напомним, в рамках Парижского климатического соглашения страны договорились снижать выбросы парниковых газов, чтобы удержать к середине 21 века глобальное повышение средних температур в пределах 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Впрочем, по состоянию на 2021 год глобальное потепление на Земле развивалось быстрее, чем предполагалось, и в этом почти полностью виновато человечество.

В отчете организации Climate Action Tracker от сентября 2021 года говорилось, что только одна страна в мире приняла достаточно мер для того, чтобы ограничить рост средней температуры на Земле показателем в 1,5 градуса по Цельсию. Другие государства, в том числе и Украина, недостаточно делали для противодействия изменениям климата.

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