Православный праздник сегодня в народе прозвали Федор-Василий.

11 августа в православной традиции вспоминают святых - преподобномучеников Феодора и Василия Киево-Печерских и преподобного Феодора, князя Острожского. Какие традиции и приметы соблюдали в этот день наши предки и какой сегодня церковный праздник по старому стилю, рассказываем ниже.

Что за праздник сегодня церковный в Украине

11 августа (в старом календаре это дата 24 августа) православные вспоминают преподобномучеников Феодора и Василия Киево-Печерских и преподобного Феодора, князя Острожского.

Феодор и Василий были монахами в Киево-Печерской лавре (XI век). Они делили одну келию и были верными друзьями. Феодор, который перед тем, как идти в монастырь, отдал все имущество бедным, со временем начал жалеть об этом. Тогда Василий начал всячески поддерживать его, уверяя в обратном, и даже готов был отдать все свое.

Согласно преданию, когда-то в келии монахов разбойники спрятали клад, а слух об этом дошел до князя Мстислава Святополковича. Он потребовал объяснений от монахов, однако те сказали, что сокровища были закопаны и забыты. Тогда князь приказал Феодора пытать, а сам выстрелили в Василия из лука. Тот погиб, но перед смертью напророчил князю, что он погибнет от этой же стрелы.

Действительно: во время междоусобицы одна из стрел пролетела сквозь маленькое отверстие в крепостной стене и сразила князя в грудь. Он узнал свою стрелу и сказал перед смертью: "Умираю за преподобномучеников Василия и Феодора".

Еще один святой, память которого чтут 11 августа, - князь Феодор Острожский, который жил в XIV-XV веках. Князь походил из рода Владимира Великого и был защитником православной веры на Волыни.

В 1410 году князь принимал участие в Грюнвальдской битве, помогал гуситам в Чехии в их борьбе против императора Сигизмунда и одержал несколько побед над польскими войсками. Также Феодор Острожский добился от князя Ягайло, чтобы тот закрепил законом свободу православия на Волыни.

Союзник Феодора, литовский князь Свидригайло, начал опасаться влияния Феодора и заключил его в тюрьму. Однако, когда вспыхнул народных мятеж, освободил.

К середине XV века Феодор владел лучшими землями Волыни и Восточной Польши, но все их он оставил и ушел в Киево-Печерскую лавру. Там принял монашество с именем Феодосий, дожил до глубокой старости. В XVI веке князя причислили к лику святых.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще по новому стилю:

почитают священномученика Евпла, архидиякона;

мученицу Сусанну, деву, священномученика Гая, епископа Римского, Гавинея, пресвитера, мучеников Клавдия, Максима, Перепидигни, Александра и Куфия.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по юлианскому (старому) календарю - 11 августа вспоминают святого мученика Даниила Млиевского (Черкасского).

О чем просят у святых, что можно и нужно делать 11 августа, чего нельзя делать сегодня

Святых Феодора и Василия считают покровителями домашней живности, к ним обращаются с молитвами о здоровье скота, птицы и других животных. Святого князя Феодора просят о заступничестве, а также с молитвами обращаются те, кто хочет избавиться от нездоровой тяги к деньгам и богатству.

В народе день прозвали Федор-Василий и связывали с ним мистические поверья: якобы сегодня в лесу можно встретить белого коня, ищущего своего всадника, погибшего в неравном бою с татаро-монголами. Также на болотах и на кладбищах могут вспыхивать яркие огни - души воинов и утопленников, ищущие покоя.

Одна из традиций дня - забота о животных: их угощают, чистят, лечат, если есть необходимость, то забирают домой бездомных. Также в это время принято стричь овец.

До Успения Пресвятой Богородицы продолжается Успенский пост - тем, кто придерживается его, следует воздержаться от продуктов животного происхождения.

В этот день, как и в любой другой, церковь предостерегает от сквернословия, сплетен, клеветы, зависти, жадности, мести и отчаяния. Запрещено отказывать в помощи тем, кто просит.

С народными поверьями 11 августа связано много строгих запретов:

нельзя устраивать шумных застолий и гуляний, иначе в дом придут болезни и нищета;

не следует впускать в дом незнакомцев;

запрещено ссориться с родственниками - мелкое недоразумение может перерасти в конфликт;

нельзя переедать, чтобы не "проесть" достаток.

Главный запрет дня - это полный отказ от алкоголя, говорят, что в этот день могут явиться души умерших родственников и наказать за пьянство. Опасным также сегодня считается идти на болота и кладбища - якобы именно в этот день открывается невидимый портал в потусторонний мир.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 11 августа

По погодным наблюдениям на Федора-Василия судят о грядущей осени и зиме:

день выдался солнечный - сентябрь будет сухим;

туман с утра над рекой - ближайшая неделя будет теплой;

день безветренный - еще два-три дня будут ясные.

Также замечают, если в лесу много орехов, но мало грибов - зимой будут сильные морозы.

