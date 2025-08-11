Какапо является самым тяжелым попугаем в мире.

В мире существует большое количество необычных птиц. Тем не менее именно какапо является одной из величайших странностей природы.

В BBC Wildlife Magazine рассказали, что известно об этой необычной нелетающей птице. Некоторые факты о какапо могут вас удивить.

Когда-то какапо был распространен по всей территории Аотеароа (Новая Зеландия). Позже даже возникли опасения, что этот вид вымер. К счастью, эти птицы существуют до сих пор благодаря упорной работе защитников природы.

Видео дня

В издании поделились, что какапо принадлежит к попугаеобразным. В отличие от всех других видов попугаев, он не умеет летать.

Также какапо является самым тяжелым попугаем в мире. Средняя длина этой птицы составляет 58-64 см. Самцы весят от 2 до 4 кг, а самки - от 1 до 2,5 кг.

Какапо имеет характерный внешний вид с мохово-зеленым оперением. Оно помогает ему слиться с окружающей средой и выглядеть как сова.

Эти птицы являются эндемиками Аотеароа в Новой Зеландии. Они обитают только на трех островах, где нет хищников.

Интересно то, что какапо не умеет летать. В издании рассказали, что без млекопитающих эти попугаи утратили способность летать и набрали вес. Крылья используются для поддержания равновесия, а легкие самки могут планировать только на короткие расстояния.

Какапо являются отличными путешественниками. Эти птицы способны проходить по несколько километров ежедневно и лазать по деревьям.

В рацион какапо входит различная растительностью. Они питаются фруктами, семенами, листьями, цветами и корой деревьев.

Какапо начинают размножаться только после достижения пятилетнего возраста, а часто и позже, иногда в подростковом возрасте. Они размножаются не каждый год, а раз в два-четыре года, что совпадает с годами плодоношения деревьев риму.

Самцы демонстрируют себя самкам на токовых площадках, издавая глубокий гул, чтобы привлечь их внимание, а затем демонстрируя себя. Самки в одиночку выводят птенцов, откладывая от одного до пяти яиц, но часто за сезон удается вывести только одного птенца.

В издании предупредили, что всего в мире насчитывается менее 250 особей какапо. Этот вид занесен в Красный список МСОП как находящийся под угрозой исчезновения.

По оценкам экспертов, какапо могут прожить от 60 до 90 лет. Это один из самых долгоживущих видов птиц в мире.

Ученые сделали открытие о танцевальном репертуаре какаду

Напомним, что ученые из австралийского университета Чарльза Стерта в своем исследовании идентифицировали 30 различных движений у какаду. Автор исследования Наташа Любке заявила, что их танцы гораздо сложнее и разнообразнее, чем считалось ранее.

Более того, для какаду музыка не является решающим фактором. Для этих птиц танцы являются самостоятельным поведением, вероятно, пережитком брачных ритуалов.

Вас также могут заинтересовать новости: