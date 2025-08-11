Кристина Казакова

Сенатор США считает, что если Путин выйдет победителем в войне против Украины, тогда может возникнуть серьезная угроза для Тайваня.

Китай внимательно следит за тем, как президент США Дональд Трамп пытается дипломатическим путем решить войну в Украине, которую начал кремлевский диктатор Владимир Путин, заявил сенатор Линдси Грэм, пишет Politico.

"Если все закончится так, что Путин получит чрезмерное вознаграждение, то Тайвань падет", - считает американский политик.

Издание отмечает, что впервые за почти десятилетие российский президент Владимир Путин посетит США. Встреча должна состояться на Аляске в пятницу, 15 августа.

Указывается, что анонс встречи состоялся после того, как спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетил Москву. Впоследствии глава Белого дома озвучил предложение "обменять некоторые территории в пользу обеих сторон" в рамках мирных переговоров.

Издание также отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский отверг идею, что Киев может уступить территорию в ходе переговоров о прекращении боевых действий.

Тем не менее, Грэм выразил надежду, что президент Украины "будет частью переговоров". Также сенатор США добавил, что другие элементы мирных переговоров будут определять, является ли соглашение выгодным для Украины и ее партнеров.

"Как бы выглядела хорошая сделка? Обеспечить, чтобы 2022 год не повторился. Моя цель, и, я думаю, цель президента Трампа, - положить этому конец навсегда. Как это могло бы выглядеть? Будут некоторые обмены территориями, но только после того, как вы получите гарантии безопасности для Украины, чтобы предотвратить повторение таких действий со стороны России", - заявил Грэм.

Также американский политик отметил, что то, что Китай является основным покупателем российской нефти, беспокоит президента США.

"Я здесь, чтобы сказать вам, что президент Трамп закончит эту войну таким образом, чтобы предотвратить третье вторжение и не побудить Китай захватить Тайвань. Мы не стремимся унизить Путина, мы стремимся заключить сделку, чтобы избежать очередного нападения", - сказал Грэм.

Отношения России и Китая

Как ранее сообщал УНИАН, Россия начала масштабное наращивание военного присутствия в Арктике, где, по предварительным оценкам, находится до 22% мировых неиспользованных запасов ископаемого топлива. Указывается, что Китай также быстро расширяет свое присутствие в Арктике. Однако, США от них отстают и оставляют свой северный фланг в опасной ситуации.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин обсудил в телефонном режиме с лидером Китая Си Цзиньпином ситуацию в Украине. Как сообщает Reuters, Цзиньпин заявил, что Китай будет продолжать способствовать мирным переговорам. Также лидер Китая отметил, что рад видеть, что Россия и США поддерживают контакты и способствуют политическому урегулированию войны в Украине.

