В Китае супруги никак не могли развестись из-за неспособности договориться о разделе домашних птиц, которых они разводили. Камнем преткновения стали 29 кур, которые не делились поровну, пишет South China Morning Post.

Женщина по фамилии Ту из деревни в провинции Сычуань и ее муж Ян недавно подали заявление на развод. Их основной заработок обеспечивало животноводство. Кроме собственноручно построенных домов, значительных активов пара не имела. Поскольку они были родом из разных сел, местные правила позволили им самостоятельно решить вопрос жилья.

Поэтому главным предметом раздела стало птичье хозяйство. По словам председательствующей судьи Чэнь Цянь, пара содержала 53 птицы: 29 кур, 22 гуся и 2 уток. Гусей и уток разделили без проблем, а вот куры стали камнем преткновения, потому что их было не четное количество.

Пара обратилась за советом к родителям, но те не смогли помочь, а дети вообще отказались вмешиваться. Ту заявила, что лично выращивала кур и имеет к ним эмоциональную привязанность, поэтому хочет получить на одну больше. Ян возразил, отметив, что также потратил много времени и сил на уход за птицей.

Судья Чэнь предложила два варианта: съесть лишнюю курицу вместе или же, чтобы тот, кто ее оставит себе, компенсировал другому стоимость. В итоге супруги согласились приготовить птицу и съесть ее вместе перед разводом. После этого Ян отвез Ту домой на электровелосипеде.

Они решили остаться финансово независимыми, но поддерживать друг друга и сохранить базовую дружбу. Курицу они восприняли как символическую "прощальную трапезу", хотя подробностей ужина не разглашали.

История вызвала живой отклик в китайских соцсетях. Один пользователь пошутил: "Судья предложил справедливое решение, но курица - настоящая жертва". Другой добавил: "Может, после куриного супа они помирились и передумали расставаться".

