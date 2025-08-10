Apple может немного изменить комплектацию, чтобы компенсировать рост цены.

Аналитик GF Securities Джефф Пу в исследовании для инвесторов заявил, что серия iPhone 17 почти наверняка будет дороже iPhone 16.

Как сообщает MacRumors, конкретную сумму он не назвал, но напомнил, что ранее уже прогнозировалось возможное повышение цены на 50 долларов.

Причина подорожания - пошлины США на товары, ввозимые из Китая и Индии, именно там собираются iPhone, которые позже разъезжаются по всему миру.

По данным инсайдеров, одним из способов сгладить недовольство покупателей Apple рассматривает возможность увеличение базового объёма памяти.

Так, iPhone 17 Pro и 17 Pro Max могут сразу стартовать с 256 ГБ, как это было в случае с iPhone 15 Pro Max, когда Apple убрала версию на 128 ГБ и одновременно подняла стартовую цену с 1100 долларов до 1200.

Официальная презентация iPhone 17, а вместе с ней и анонс цены, ожидается 9 сентября. Там же покажут часы Apple Watch Series 10 и, возможно, наушники AirPods Pro 3.

Ранее мы рассказывали, что инсайдер, на которого Apple подала в суд, показал финальный дизайн iPhone 17. В частности, блок камер станет прямоугольным в стиле Google Pixel, но расположение объективов не изменится.

