Дипломатические усилия Европы значительны, но без военной поддержки рискуют стать символическими, подчеркивает издание.

В преддверии встречи Дональда Трампа и Владимира Путина европейские лидеры вновь пытаются выстроить защиту Украины и компенсировать поддержку США, однако, похоже, их усилий будет недостаточно для достижения реального результата, пишет The Times.

В воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Европе необходимо "активизироваться и взять на себя более весомую роль" в финансировании Украины в её войне против России.

"Однако очевидно, что даже если Европа останется непоколебимой в своей дипломатической позиции, у нее недостаточно сил, чтобы поддержать Киев в переговорах о выгодных условиях будущего мирного соглашения или обеспечить соблюдение режима прекращения огня", - пишет издание.

Видео дня

В частности, так называемая "коалиция желающих" вряд ли оправдает первоначальные надежды на присутствие 64 000 военнослужащих в Украине. Это значительно меньше 200 000 военнослужащих, которые, по предыдущим оценкам президента Зеленского, необходимы для надёжного установления мира и предотвращения нового российского нападения после заключения соглашения о прекращении огня. Эксперты оценивают эту цифру ближе к 600 000.

На данный момент Великобритания и Франция — единственные страны, которые выделили определённое количество войск. Сообщается, что Финляндия обеспокоена тем, что любое развертывание "ослабит" её собственную пограничную оборону, в то время как Польша, Испания и Италия ясно дали понять, что не будут отправлять туда солдат. Эстония заявила, что, возможно, будет готова направить лишь боевое подразделение сухопутных войск численностью до роты.

В то же время, по данным Кильского института, в финансовом отношении Европа обогнала США, став крупнейшим поставщиком помощи Украине в июне, предоставив около 72 миллиардов евро военной помощи против 65 миллиардов евро, выделенных США.

Однако США поставляют самое современное и смертоносное оборудование, включая передовые системы ПВО и высокоточные боеприпасы. Значительная часть помощи Европы идёт на финансирование закупок оружия американского производства, что подчёркивает её зависимость от этой страны, отмечает The Times.

"Европа могла бы предложить стимулы, такие как размораживание российских активов, в качестве разменной монеты при любом урегулировании. Однако это зависит от того, сочтет ли Путин переговоры предпочтительными по сравнению с продолжением войны, а это далеко не гарантировано".

Как подчеркивает издание, дипломатические усилия Европы "значительны, но без военной поддержки рискуют стать символическими". Способность защитить территориальную целостность Украины зависит от устойчивой приверженности США поставлять оружие, войска и проявлять политическую волю.

Европа поддерживает Украину на переговорах

Ранее УНИАН сообщал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что страны НАТО продолжат поставлять оружие Украине независимо от результатов встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, европейские лидеры убеждают Вашингтон ужесточить санкции против Москвы, чтобы повлиять на исход его встречи с Путиным.

Вас также могут заинтересовать новости: