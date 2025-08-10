Способна ли подводная лодка пережить ядерный удар: ответ военных экспертов

Атомные субмарины остаются одними из самых безопасных мест в случае ядерного конфликта.

В случае ядерного удара одним из наименее уязвимых мест в мире может оказаться именно подводная лодка - в частности атомная субмарина класса "Огайо", которые находятся на вооружении ВМС США. Как показывают испытания и анализ военных экспертов, такие лодки имеют шанс пережить даже мощный ядерный взрыв - хотя с определенными важными оговорками, пишет Slash Gear.

Во время ядерного взрыва под водой волна распространяется конусообразно вниз, поэтому пребывание на глубоком погружении только усиливает угрозу. Именно поэтому современная тактика предусматривает, что в случае ядерной атаки подводная лодка поднимается на перископную глубину и отходит от эпицентра взрыва на максимальной скорости - против ветра, чтобы избежать радиоактивных осадков.

Хотя непосредственное попадание гарантирует уничтожение субмарины, даже мощный взрыв в нескольких милях не всегда является смертельным. В частности, испытания показали, что подводная лодка может выдержать давление в 1500 psi (фунтов на квадратный дюйм), что примерно соответствует взрыву мощностью 1 мегатонна на расстоянии более 2 миль под водой. Для сравнения: бомба, сброшенная на Хиросиму, была в 67 раз менее мощной.

Видео дня

Более того, атомные подводные лодки спроектированы с учетом ядерного сценария. Они могут находиться под водой несколько месяцев без необходимости подниматься на поверхность, несут на борту до 20 межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 и составляют треть ядерной триады США. В случае атаки они способны отстреляться и покинуть район действия до того, как противник нанесет ответный удар.

Вас также могут заинтересовать новости: