'У них достойные зарплаты': пленный из Херсонщины рассказал, кому хорошо живется в оккупации

Украинские военные взяли в плен 22-летнего жителя Каховского района Херсонской области, который присоединился к российской армии и воевал против Украины. В интервью Дмитрию Карпенко он рассказал, кому в оккупации живется хорошо.

"Кто живет хорошо в оккупации? Люди, которые работают на них (россиян - УНИАН). Кто работает в администрации, главой сельсовета, полицейским, в федеральной службе. У них достойные зарплаты", - поделился пленные.

По словам пленного, оккупанты заставили его воевать против Украины. Он заявил, что его неоднократно задерживали, закрывали в СИЗО или подвале, избивали и пытали.

Пленный отметил, что в конце концов россияне "повесили" на него несколько уголовных дел. После этого его поставили перед выбором - идти воевать против Украины или сесть в тюрьму. Уже после первого боевого задания он попал в плен.

Пленный признался, что ранее работал на полях разнорабочим. Он добавил, что для легальной работы нужен был российский паспорт, из-за чего мужчине пришлось получить его.

Бойцы ВСУ взяли в плен двух россиян с помощью дрона

Ранее бойцы первого механизированного батальона 155 отдельной механизированной бригады ВСУ взяли в плен двух российских оккупантов с помощью дрона. Уникальная операция была проведена под Покровском в Донецкой области.

Один из пленных поделился, что увидел украинский дрон на поле боя, после чего поднял руки вверх. Затем беспилотник помог ему дойти до позиций и сдаться в плен.

