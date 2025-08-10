Обозреватель констатировал, что опасность для Украины заключается в том, что Путин на встрече в пятницу сможет снова переманить Трампа на свою сторону.

Украину и ее граждан, независимо от политических взглядов, перед встречей президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, объединяет ощущение: что-то решается за их спинами.

Как пишет в своем материале шеф-редактор BILD Пауль Ронцхаймер, то что на этой встрече не будет президента Украины Владимира Зеленского, с точки зрения украинцев, показывает всю драматичность ситуации.

Ронцхаймер отметил, что есть несколько циркулирующих в СМИ планов, согласно которым США могли бы поддержать полную передачу России Донецкой и Луганской областей, а в Запорожской и Херсонской областях будет действовать перемирие по нынешней линии фронта. Это значит, что ВСУ должны сдать позиции без боя и передать их оккупантам.

"Совершенно немыслимо, чтобы мы на это пошли. Это означало бы, что Россия просто получает территории в подарок и затем в любое время может снова напасть", - прокомментировал шеф-редактору немецкого издания украинский правительственный политик на условиях анонимности.

В Европе тоже сопротивляются этим планам. В субботу в Лондоне прошел срочный саммит. Там страны ЕС совместно с Зеленским собрались, чтобы выработать встречное предложение.

"Но ясно одно: весь фокус сосредоточен на Трампе", - констатировал журналист.

Обозреватель констатировал, что опасность для Украины заключается в том, что Путин на встрече в пятницу сможет снова переманить Трампа на свою сторону и усилить давление на Киев.

"Мы надеялись на жесткие санкции против Путина. Теперь происходит прямо противоположное, и мы должны считаться с тем, что Трамп может выдвинуть Украине невыполнимые требования. Но также ясно, что США не могут просто согласиться на захват земель против воли украинцев", - сказал журналисту один дипломат Евросоюза.

Ронцхаймер рассуждает, что эта неделя может стать судьбоносной для Украины. Хотя Украина и теряет территории, однако... военный захват территорий, на которые претендует Кремль, был бы для РФ крайне сложным и мог бы занять еще годы.

"Остается надежда, что Европа даст понять, что он не может продать Украину против ее воли и что не всякую сделку примут люди. Ясно, однако, что Трамп хочет наконец-то заключить сделку. Вопрос в том, чего эта сделка может стоить Украине", - задался вопросом обозреватель.

Встреча Трампа и Путина

Недавно стало известно, что Трамп и Путин встречтятся в конце следующей недели на Аляске.

Среди возможных мест встречи назывались ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Италия. При этом журналист BILD Мариус Кирмайер в своем материале назвал три причины, почему была выбрана именно Аляска.

