Скорость его полета составляет около 8 км/ч, что является одним из самых низких показателей среди птиц.

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника можно встретить слукву лесную или вальдшнепа - особую птицу, которая ведет ночной образ жизни.

Ее фотографию опубликовали на странице заповедника в социльной сети Facebook. Специалисты рассказывают, что птица из семейства барашковых ведет скрытый образ жизни в лесах Полесья, Лесостепи и горах Крыма. Она имеет впечатляющее зрение - особое расположение глаз обеспечивает ей почти 360-градусный обзор.

Кончик клюва птицы подвижен и может сгибаться, чтобы точно искать пищу в почве. Питается она преимущественно вечером или ночью, охотясь на беспозвоночных во влажной почве. Пестрое оперение гармонично сливается с лесным покровом, поэтому днем увидеть эту птицу практически невозможно:

Видео дня

"Интересно, что перья слуквы иногда используют художники для деликатной живописи. А еще, в весенний период самцы совершают токовые полеты с характерными звуками: глухим "куок-ок-ок" и резким "цыканьем". Встретить слукву - настоящая удача, ведь эта птица выбирает тишину, темноту и одиночество".

Другие птицы Украины

Как известно, в Украину более 40 лет назад для эксперимента завезли популяцию черных дроздов из Польши. Эти птицы прижились и образовали значительную группу.

Как рассказал орнитолог Василий Костюшин, в 80-х годах черные дрозды уже жили в городах Западной Европы круглый год, не мигрируя.

А недавно в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области специалисты зафиксировали птенца удода - птицы, которая в древности считалась священной и была запрещена к употреблению.

Вас также могут заинтересовать новости: