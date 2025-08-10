Впервые за всю историю франшизы на съемочной площадке присутствуют фанаты.

В шотландском Глазго стартовали съемки новой части "Человека-паука" с Томом Холландом. Компания Sony Pictures поделилась бэкстейджем первого съемочного дня на YouTube.

На видео своими впечатлениями от старта съемок поделился исполнитель главной роли Питера Паркера - Том Холланд. Актер в шутку отметил, что для него это уже четвертое начало "Человека-паука", но вместе с тем этот раз все же отличается от остальных

"Знаете, это забавно - надевать костюм. На этот раз ощущения другие. Это также первый раз, когда на съемочной площадке с первого дня присутствуют фанаты. Поэтому очень приятно поделиться этим с ними", - поделился Холланд.

Видео дня

При этом актер признался, что присутствие фанов заставляет его выкладываться на максимум.

"Я просто буду делать все, что в моих силах. Надеюсь, все получится. Без давления", - добавил Том.

Несмотря на то, что съемки фильма "Человек-паук: Новый день" начались, его премьера запланирована на 31 июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что к своим ролям вернутся звезды франшизы Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. А вот среди новых лиц будет Сэди Синк, известная по роли в "Очень странных дел", актеры сериала "Медведь" Джон Бернтал и Лиза Колон-Зайас, а также звезда Marvel Марк Руффало в своей культовой роли.

Вас также могут заинтересовать новости: