Вэнс уточнил, как американское оружие может попадать в Украину

Вице-президент США говорит что европейские страны должны покупать вооружение для Украины.

США больше не будут выделять средств на военную помощь Украине для завершения войны, однако не будут останавливать и закупок своего оружия европейскими партнерами. Как сообщила пресс-служба Белого дома, об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал в интервью телеканалу Fox News.

По словам вице-президента, США дали понять Европейскому Союзу, что страны ЕС должны активизироваться и взять на себя большую роль в помощи Украине против России. В первую очередь потому, что война происходит в европейском регионе.

"И если вы так озабочены этим конфликтом, вы должны быть готовы играть более прямую и существенную роль в финансировании этой войны самостоятельно", - отметил Вэнс.

Вэнс добавил, что по мнению президента Дональда Трампа, которое он разделяет, "Америка закончила финансировать войну в Украине".

"Мы хотим достичь мирного урегулирования этой ситуации. Мы хотим остановить убийства", - сказал он.

Что еще говорил Вэнс о войне в Украине

Напомним, что ранее Вэнс также сказал, что США работают над согласованием времени встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и планируют пригласить президента Украины Владимира Зеленского.

Ключевым моментом при этом, сказал Вэнс, в США считают соглашение о базировании на текущей линии соприкосновения. При этом он добавил, что и Украина, и Россия будут недовольны этим соглашением.

