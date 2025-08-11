Уже запланирована онлайн-встреча министров иностранных дел ЕС.

Европейские лидеры хотят провести с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом переговоры, прежде чем он встретится с кремлевским правителем Путиным на Аляске.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на осведомленных в этом вопросе собеседников. Отмечается, что эти переговоры начнутся после серии насыщенных дипломатических встреч между представителями США, Украины и Европы.

По данным издания, послам Европейского союза сообщили о переговорах в воскресенье. Уже сегодня, 11 августа, министры иностранных дел блока должны провести виртуальную встречу. Представитель Евросоюза отметил, что американская сторона активно участвует в дипломатических переговорах и проявляет заинтересованность в сотрудничестве с Европой.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Как известно, уже 15 августа на Аляске пройдут переговоры президента США и правителя Кремля. Это будет первая личная встреча лидеров двух стран за время полномасштабной войны в Украине.

Эксперты считают, что место проведения саммита выбрано из-за его стратегического значения и близости к российским границам. Аляска также является территорией США, не подпадающей под юрисдикцию Международного уголовного суда, что позволяет избежать риска ареста Путина.

Основной темой переговоров станет война в Украине. Трамп выразил намерение достичь прекращения огня, в частности через возможные "обмены территориями", что вызвало беспокойство в Киеве и среди европейских союзников, которые подчеркивают необходимость участия Украины в любых переговорах.

Сейчас участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите не подтверждено. Европейские лидеры и НАТО подчеркивают, что любое мирное решение должно учитывать суверенитет Украины.

