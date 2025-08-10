Рассказываем, что означает "Борщаговка", как в столице появился этот район и сколько всего Борщаговок в городе.

Многие по привычке воспринимают Борщаговку лишь как окраину столицы. На самом деле в Киеве и его пригороде есть несколько масивов с таким названием, которые находятся рядом. О том, как они появились, и почему район Борщаговка так называется - рассказываем ниже.

Что означает "Борщаговка"

Слово "Борщаговка" часто связывают с борщом. Увы, любимое многими украинское блюдо не имеет прямого отношения к названию. Есть три версии того, откуда оно появилось:

согласно Википедии, так назвать местность могли потому, что тут росла трава - борщевник, и на карте Украины 1648 года Борщаговка отмечена как Борщовка;

вторая версия ведет во времена Киевской митрополии - якобы это название давали монастырским землям в XVII столетии, где велось сельское хозяйство, то есть, земля была на "борщи";

по третьей версии, местность получила название от реки Борщаговки, которая здесь протекает.

Как бы там ни было, со временем эти земли превратились в села, а некоторые из них стали микрорайонами украинской столицы.

Видео дня

Сколько всего Борщаговок в Киеве

Говоря о Борщаговке, большинство подразумевает столичный микрорайон в западной части города - Южную Борщаговку в Святошинском районе. Для тех, кто немного с ним знаком, ориентиром выступает линия скоростного трамвая, по левую сторону которого, ближе к Большой Окружной, и расположен жилой микрорайон - это и есть Южная Борщаговка, или на местном диалекте "Борщага".

Ранее в городе она пользовалась не очень хорошей славой: была известна как бандитский и наркоманский район и стояла, если не рядом, то на втором месте после Троещины в народном рейтинге самых неблагонадежных. Хотя, говорят, что со временем ситуация начала выравниваться: район развивается, жилье в местных новостройках дешевле, чем в других микрорайонах, что делает его привлекательным для молодых семей, в том числе и приезжих. Таким образом местный контингент потихоньку "разбавился" свежеприбывшими, у которых свои понятия порядка. Поэтому "наркоманскую Борщаговку" уже можно считать отсылом в лихие 90-е. Сейчас это - один из самых густонаселенных массивов, со множеством скверов и парков.

Южная Борщаговка - это обобщающее название большого массива города, хотя на самом деле, кроме нее, есть еще несколько. Поэтому следует уточнять, о какой именно мы говорим, ведь некоторые из них сейчас - это элитные микрорайоны с новыми высотками и таунхаусами.

Михайловская Борщаговка

Как сообщает Википедия, эта Борщаговка была когда-то подарена Михайловскому монастырю. Отписал ее обители в XII веке князь Святополк-Михаил. Так Борщаговка и стала называться Михайловской.

Она расположена между улицей 9 мая, Якова Качуры и Николая Трублаини.

Братская Борщаговка

Когда-то это была деревня, в XVII веке земли передали Братскому монастырю. В 1971-м она вошла в черту Киева, ее северная часть стала Южной Борщаговкой, южная - осталась частным сектором.

Расположена между улиц Николая Трублаини, Якова Качуры и Льва Симиренко.

Никольская Борщаговка

Эти земли когда-то принадлежали Никольскому монастырю, ныне - это территория Южной Борщаговки. В середине прошлого века возле нее вырос массив, который получил прежнее имя - Никольская.

Софиевская Борщаговка

Этот масив расположен по другую сторону Большой Окружной дороги, то есть, в пригороде столицы. Северная часть микрорайона выходит на соседнюю Петропавловскую Борщаговку, южная - на Вишневое (город под Киевом). Это также было село (XV столетие), которое передали Софийскому монастырю.

В начале XX века массив был территорией Киево-Святошинского района, но его упразднили в 2020 году. Поэтому, если говорить о том, Софиевская Борщаговка - это Киев или нет, то сейчас это пригород в административных границах Бучанского района. И да - очень красивый и современный пригород. Строительство высоток и коттеджей там идет такими темпами, что массив фактически превращается в элитный микрорайон столицы.

Петропавловская Борщаговка

Этот микрорайон, как уже говорили, соседствует с Софиевской Борщаговкой и тоже находится по другую сторону Большой Окружной. Относительно того, Петропавловская Борщаговка - это Киев или нет, то ранее она также была в Киево-Святошинском районе, а ныне - в Бучанском.

Как и на Софиевской Борщаговке, здесь идет активная застройка высотками и коттеджными поселками, развивается инфрастуктура, которая ничем не уступает столичной. Как уже говорили, жилье здесь более доступно по цене, поэтому его активно заселяют молодые семьи. Назвать деревней или пригородом эти два суперсовременных района уже и язык не поворачивается.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему Голосеевский район в Киеве так называется - история массива.

Вас также могут заинтересовать новости: