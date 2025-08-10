Мерц сделал важное заявление о встрече Трампа с Путиным

Он предлагает Трампу пригласить Зеленского на Аляску.

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть привлечен к встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске 15 августа. Об этом сказал канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Тагеѕсһау.

Мерц сказал, что недопустимо обсуждать территориальные вопросы в обход Европы и Украины. Он говорит о необходимости присутствия Зеленского на Аляске.

"Мы надеемся и исходим из того, что правительство Украины, президент Зеленский, будет участвовать в этой встрече. В любом случае, мы не можем допустить, чтобы территориальные вопросы между Россией и Америкой обсуждались или даже решались в обход европейцев и украинцев", - сказал Мерц.

Он добавил, что по его мнению американское правительство разделяет этот взгляд и будет действовать в тесной координации

Мерц добавил, что позже в воскресенье будет иметь телефонный разговор с Трампом относительно его встречи с Путиным на Аляске.

Он также заявил, что события на Аляске не должны остаться без последствий. По его словам, следствием может быть либо в сторону усиления давления на Россию, либо Россия "сама признает, что эта война не может продолжаться". Канцлер выразила надежду, что саммит также завершится решением о прекращении огня.

Напомним, что глава европейской дипломатии Кая Каллас созвала министров иностранных дел на срочное совещание, чтобы обсудить угрозы встречи на Аляске. Она подчеркнула, что урегулирование войны в Украине должно учитывать интересы Евросоюза и Украины.

При этом в США сказали, что работают над организацией встречи украинского президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. По словам вице-президента США Джей Ди Венса, они планируют трехстороннюю встречу, где должны обсуждаться условия завершения войны.

