Нередко парам приходится идти на компромисс для сохранения равновесия в отношениях, но, как оказалось, есть и другой способ.

Когда разговор заходит о том, что делает брак счастливым, сразу приходит на ум слово "компромисс", пишет Forbes.

Указывается, что в воображении сразу появляется образ, как два человека идут навстречу друг другу, немного уступая своими желаниями с целью сохранения равновесия в отношениях.

В материале говорится, что не всегда болезненно идти на компромисс, поскольку это делается из чистой любви к своим партнерам.

Однако, как отмечается, хотя компромисс безусловно, имеет свое место, реальные случаи свидетельствуют, что существует другой более глубокий навык, который обеспечивает длительное счастье в браке, и речь идет о "когнитивной щедрости".

Объясняется, что этот навык заключается в том, чтобы интерпретировать намерения, поведение и слова партнера в наиболее щедром и любящем свете. То есть, это ментальная привычка предполагать добрую волю, а не критику, даже в хаотичных, повседневных моментах совместной жизни.

Вместо того, чтобы партнеры сосредотачивали внимание на том, кто чем уступил, они уделяют внимание значению действий партнера.

Издание объясняет, что пары, которые придерживаются такого мышления, часто чувствуют, что их брак стал легче, а они сами - ближе друг к другу.

Если между партнерами есть какие-то мелкие недоразумения, они не перерастают в большие конфликты, а споры воспринимаются не как битвы, а как возможности для совместного роста. Также указывается, что моменты заботы становятся более яркими и это создает прочный фундамент для устойчивого брака.

В материале говорится, что компромисс часто воспринимается как обмен и хотя конфликт и получается решить, но у партнера может остаться чувство обиды из-за того, что он жертвует чем-то большим, чем другой.

Исследование, проведённое в 2018 году и опубликованное в журнале Social Psychological and Personality Science, показывает, что мы часто не замечаем жертв партнёра. Когда замечаем, тот, кто уступил, чувствует себя недооцененным и менее удовлетворенным в отношениях. Когнитивная щедрость заключается в том, чтобы научиться смотреть на действия партнёра через призму доброты.

Обычно, пары достигают компромисса в таких вопросах, как управление финансами, воспитание детей или выбор карьерного пути. Если же начать замечать намерения, стоящие за мелкими жестами, такими как приготовление кофе партнером или отправка любовного сообщения, вы создаете цикл взаимной благодарности.

Указывается, что нередко постоянные компромиссы могут заставить вас чувствовать себя как два человека, которые ведут переговоры друг против друга. Зато когнитивная щедрость усиливает ощущение "мы": вы уже не пытаетесь разделить пирог поровну, а рассматриваете отношения как приоритет.

Результаты исследования показали, что когда супруги используют адаптивные стратегии, такие как переосмысление ситуации, позитивная перефокусировка или переоценка вызовов, они легче преодолевают трудности - поддерживают друг друга, делятся нагрузкой и работают вместе в стрессовых ситуациях.

Советы экспертов по отношениям

