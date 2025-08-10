Гороскоп 2025 обещает множество значимых астрологических событий / фото ua.depositphotos.com

Мощный астрологический заряд после августа 2025 года затронет всех, но особенно сильно повлияет на жизнь четырех знаков Зодиака. Несмотря на то что перемены порой вызывают тревогу, астролог Эми Демюр уверена − для этих знаков они станут благоприятными, ведь весь месяц они притягивали "изобилие, меняющее их жизнь", пишет YourTango.

Лев

Для Льва жизнь после августа 2025 года будет выглядеть иначе. По словам Демюр, "вы переживаете смерть своего старого "я" и полностью возрождаетесь к совершенно новой жизни". Возможно, раньше казалось, что вы застряли в негативном кармическом цикле, но к концу августа вы сможете начать движение вперёд − как в личной жизни, так и в карьере. Кроме того, вас ждёт внутреннее и внешнее преображение − от нового очарования до улучшения репутации. Вас ожидает успех и, возможно, даже доля славы во всех ваших начинаниях.

Козерог

Козероги, после августа 2025 года ваша жизнь заметно изменится, особенно в личной сфере. Вас ждет новое начало: появление новых отношений или возрождение старых. Вы сможете сблизиться с романтическим партнером на более глубоком, эмоциональном, духовном или физическом уровне, отметила Демюр. Если же романтика не в приоритете, то карьерные дела выйдут на новый уровень − ваши усилия начнут приносить значимые плоды.

Рак

Раки, 2025 год уже считается одним из лучших для вас, а август принесет реальные перемены. В вашем знаке Венера и Юпитер соединятся впервые за 12 лет. Это поможет вам легко привлечь изобилие в любую сферу жизни, заявила астролог. Карьерный рост, успех в личной жизни, финансовое благополучие − все это станет более доступным при активном участии с вашей стороны.

Дева

Для Дев август станет месяцем, когда они привлекут огромное количество внимания. Хотя обычно вы не стремитесь к этому, теперь ситуация иная. Вы можете наконец получить признание на работе, отметила Демюр. Вашу энергию заметят многие, и это создаст новые возможности для успеха. Это время − отличная возможность проявить себя и удивить окружающих, ведь никогда не знаешь, кто именно обратит на тебя внимание.

