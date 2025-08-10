В списке есть Лев и Козерог.

Мощный астрологический заряд после августа 2025 года затронет всех, но особенно сильно повлияет на жизнь четырех знаков Зодиака. Несмотря на то что перемены порой вызывают тревогу, астролог Эми Демюр уверена − для этих знаков они станут благоприятными, ведь весь месяц они притягивали "изобилие, меняющее их жизнь", пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Лев

Для Льва жизнь после августа 2025 года будет выглядеть иначе. По словам Демюр, "вы переживаете смерть своего старого "я" и полностью возрождаетесь к совершенно новой жизни". Возможно, раньше казалось, что вы застряли в негативном кармическом цикле, но к концу августа вы сможете начать движение вперёд − как в личной жизни, так и в карьере. Кроме того, вас ждёт внутреннее и внешнее преображение − от нового очарования до улучшения репутации. Вас ожидает успех и, возможно, даже доля славы во всех ваших начинаниях.

Козерог

Козероги, после августа 2025 года ваша жизнь заметно изменится, особенно в личной сфере. Вас ждет новое начало: появление новых отношений или возрождение старых. Вы сможете сблизиться с романтическим партнером на более глубоком, эмоциональном, духовном или физическом уровне, отметила Демюр. Если же романтика не в приоритете, то карьерные дела выйдут на новый уровень − ваши усилия начнут приносить значимые плоды.

Рак

Раки, 2025 год уже считается одним из лучших для вас, а август принесет реальные перемены. В вашем знаке Венера и Юпитер соединятся впервые за 12 лет. Это поможет вам легко привлечь изобилие в любую сферу жизни, заявила астролог. Карьерный рост, успех в личной жизни, финансовое благополучие − все это станет более доступным при активном участии с вашей стороны.

Дева

Для Дев август станет месяцем, когда они привлекут огромное количество внимания. Хотя обычно вы не стремитесь к этому, теперь ситуация иная. Вы можете наконец получить признание на работе, отметила Демюр. Вашу энергию заметят многие, и это создаст новые возможности для успеха. Это время − отличная возможность проявить себя и удивить окружающих, ведь никогда не знаешь, кто именно обратит на тебя внимание.

