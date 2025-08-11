Она надеется, что он выберет мир через силу.

Соединенные Штаты Америки понимают, что война в Украине касается не только украинцев, но и всей Европы, поэтому президент Дональд Трамп будет действовать с позиции силы.

Такое мнение в интервью CBS News высказала посол Украины в США Оксана Маркарова. На вопрос, ожидает ли она прекращения огня уже на этой неделе, дипломат сказала, что "вся Украина молится", чтобы президент Трамп был эффективным и достиг хороших результатов.

"Мы хотим, чтобы Путин остановился, и мы действительно надеемся, что это давление со стороны президента Трампа, пакеты санкций, которые находятся на столе, и вторичные санкции, которые уже введены против тех, кто помогает России, убедят президента Путина, что пришло время наконец остановить свою агрессию".

Маркарову спросили, планирует ли президент Украины Владимир Зеленский принять участие во встрече Трампа и кремлевского правителя Путина на Аляске. Она ответила, что украинский лидер всегда выступал за мир, поэтому готов прибыть на такие переговоры, если это потребуется.

Говоря о посягательстве Кремля на украинские территории, посол напомнила, что 142 страны в ООН четко признали попытку аннексии незаконным и неоправданным шагом:

"Мы имеем основной закон страны, Конституцию Украины, которая четко определяет в статье 133, что Украина состоит из... и указывает, из чего она состоит. Сейчас мы все понимаем реальную ситуацию на месте и готовы обсудить, как закончить эту войну. Вот почему прекращение огня как шаг всегда было таким важным для прекращения убийств, о чем президент Трамп заговорил еще в феврале. Так давайте прекратим убийства и перейдем к дипломатии".

Она напомнила, что правитель Кремля неоднократно лгал о своих планах относительно Украины и военных преступлений, совершенных его захватнической армией. "Это вопрос существования для нас. Но концепция буферных зон, или что там еще, знаете, эти устаревшие, старые концепции прошлого века, они уже не работают. Линия фронта на востоке и юге Украины - это линия фронта между злом и добром. И вопрос заключается в том, где будет эта линия фронта. Будет ли она на нашей территории? Будет ли она на наших границах? Или будет ли она в Европе и везде, где она будет влиять на Европу, США и другие страны", - добавила Маркарова.

По словам дипломата, последние решения Трампа, в частности введение санкций против Индии за поддержку военной машины РФ и подготовка других ограничений, свидетельствуют о намерении Белого дома исходить из позиции силы.

Переговоры на Аляске

Как сообщал УНИАН, 15 августа в штате Аляска состоится встреча между президентом Америки Дональдом Трампом и кремлевским правителем Путиным.

Аляска не подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда, что является важным фактором, поскольку Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина.

Изначально планировалось, что саммит будет двусторонним. Однако после критики относительно возможных территориальных уступок без участия Украины, Белый дом заявил, что открыт к идее трехсторонних переговоров с участием Владимира Зеленского.

Несмотря на это, пока окончательное решение по формату саммита еще не принято.

