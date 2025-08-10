Встретить белку или ежа в парке сегодня больше шансов, чем в лесу.

Даже такие милые на первый взгляд животные, как белочка или ежик, могут быть переносчиками бешенства. Именно поэтому трогать их нельзя. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины Виталий Смаголь.

Он отметил, что ежи умеют хорошо приспосабливаться к существованию в человеческих поселениях, поэтому сегодня этих животных можно чаще встретить в городе, чем в лесу. Однако зоологи не рекомендуют брать их в руки. И бешенство - это лишь одна из проблем.

"Любое животное, если у него заводятся паразиты, блохи или клещи, чешется в месте раздражения. Еж из-за иголок этого сделать не может. Если бы вы раздвинули те колючки, то увидели бы там и клещей, и паразитов. Не скажу, что он неряшливое животное, но между игл у него живет что попало", - предостерегает Смаголь.

Что касается белок, которых много в городских парках, то эти животные являются безопасными. Но исключительно при условии, что животное здорово. И даже здоровую белочку лучше не трогать руками, потому что в попытках самозащиты животное может укусить.

"А если белочка будет прыгать и сама нападать - это "неправильная" белочка", - предупреждает специалист.

Зоолог также не советует помогать "брошенным" птенцам или детенышам диких животных, которых вы нашли случайно в лесу или парке. По словам Смаголя, для многих диких животных и птиц в целом является нормой большую часть времени держаться подальше от собственных детенышей, чтобы лишний раз не привлекать хищников к гнезду.

"Поэтому ни в коем случае детенышей диких животных двигать нельзя, родители знают, где они находятся и обязательно их покормят и защитят", - отмечает учёный.

