Он ушел из жизни в кругу семьи.

В возрасте 77 лет умер американский музыкант Бобби Уитлок, который вместе с британцем Эриком Клэптоном основал группу "Derek and the Dominos".

Как пишет CBS News, ссылаясь на его менеджера Кэрол Кей, мужчина ушел из жизни рано утром в воскресенье, 10 августа, окруженный своими близкими. До этого он боролся с раком.

Уитлок родился в Мемфисе, штат Теннесси. Он начал свою карьеру как сессионный музыкант для культовых соул-артистов Stax Records. В 1968 году он присоединился к группе "Delaney&Bonnie and Friends", где познакомился с Эриком Клэптоном.

Видео дня

Через это знакомство он принял участие в сессиях для альбома Джорджа Харрисона "All Things Must Pass (1970). Именно во время этих записей была сформирована группа "Derek and the Dominos", участниками которой стали Клэптон, Уитлок, басист Карл Радл и барабанщик Джим Гордон.

Уитлок был автором или соавтором семи композиций из "Layla and Other Assorted Love Songs" (1970). После распада группы он выпустил ряд сольных альбомов. Кроме этого, музыкант участвовал в записях The Rolling Stones (Exile on Main Street), Dr. John, Manassas и других.

В поздние годы Уитлок занимался музыкой вместе со своей женой CoCo Carmel, а также увлекся живописью, создав более 1 800 картин с 2018 года.

Derek and the Dominos

Derek and the Dominos - англо-американская блюз-рок группа, созданная весной 1970 года. В состав входили Эрик Клэптон (вокал, гитара), Бобби Уитлок (клавиши, вокал), Карл Радл (бас) и Джим Гордон (ударные).

Их единственный студийный альбом - "Layla and Other Assorted Love Songs" - вышел 9 ноября 1970 года. Продюсером выступил Том Дауд. В записях активно участвовал Дуэйн Олман, который также исполнил ряд знаковых гитарных партий.

Сначала альбом не получил коммерческого успеха, но со временем стал важной классикой: сингл "Layla" достиг топ-10 в США и Великобритании в 1972 году, а альбом стал золотым по сертификации RIAA.

Сегодня "Layla" считается одной из величайших работ в истории блюз-рока. Сама группа распалась в 1971 году.

Вас также могут заинтересовать новости: