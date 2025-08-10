Через 25-30 лет южная часть Одесской области, возможно, уже будет напоминать полупустыню.

Уже к середине текущего века южные районы Одесской области начнут превращаться в пустыню из-за изменения климата вследствие глобального потепления. Об этом в интервью YouTube-каналу журналиста Алексея Суханова рассказала украинский климатолог, член Национальной академии наук США Светлана Краковская.

По ее словам, к 2050 году продолжительность лета в Украине будет составлять 150-180 дней, то есть почти полгода. При этом в южных областях среднесуточные температуры на уровне 28-30°С станут летней нормой. В Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях среднесуточной температурой летом будут 24-26°С.

Если все пойдет именно по такому сценарию, уже во второй половине века часть Одесской области начнет превращаться в пустыню, говорит Краковская.

Видео дня

"Как именно будет развиваться ситуация - мягче или более жестко - зависит от того, как человек будет проводить свою хозяйственную деятельность, какие источники энергии будет использовать, как много будет выбрасываться парниковых газов", - пояснила климатолог.

Изменение климата: последние новости

Как писал УНИАН, климатолог Вера Балабух прогнозирует, что уже в конце века погода в Харькове может быть такой, как сейчас на юге Украины, а некоторые южные районы Украины затопит из-за таяния ледников и поднятия глобального уровня моря.

Также мы рассказывали, что за 140 лет, в течение которых ведутся метеорологические наблюдения, в климатическом плане Украина "переехала" на 500 километров южнее. Иными словами, сегодня в Одессе климат такой, каким он был в Стамбуле в XIX веке, а сегодняшний климат Киева соответствует климату южной Херсонщины позапрошлого века.

Вас также могут заинтересовать новости: