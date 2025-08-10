Эти птицы не улетают в теплые края, а зимуют в Украине.

В Украине есть популяция птиц, которую для эксперимента завезли более 40 лет назад. Но эти птицы прижились и создали большую группу.

Как "Телеграфу" рассказал орнитолог и заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Василий Костюшин, речь идет о дроздах.

По словам орнитолога именно черных дроздов в 80-х годах из Польши завезли в Киев. К тому времени в Западной Европе эти птицы давно уже начали жить в городах, причем круглогодично, не мигрируя.

Видео дня

Костюшин рассказал, что тогда в украинскую столицу завезли около сотни молодых птиц. Их выпустили в районе зоопарка. Со временем в Киеве сформировалась достаточно большая популяция черных дроздов, которая существует и сейчас.

Орнтолог добавил, завоз дроздов в Киев совпал с распространением урбанизированных популяций черных дроздов на западе Украины. Но там, по словам специалиста, живут не те дрозды, которых выпускали в Киеве. В столице образовался отдельный очаг этого вида, который появился в результате эксперимента.

Справка УНИАН. Черный дрозд распространен почти по всей территории Европы, также его можно увидеть в Новой Зеландии и Австралии. В Украине - это гнездовой, перелетный и зимующий вид.

Он вдвое меньше галки, но вдвое больше воробья. Взрослый самец полностью черный, взрослая самка темно-бурая.

Другие новости о птицах

Недавно в Новой Зеландии обнаружили птицу, которую считали вымершей ещё 50 лет назад. Защитники природы выразили восхищение тем, что эта уникальная птица оказалась живой.

Ранее орнитолог рассказал, как аистята прощаются с родителями и объяснил, почему это всегда драма. Специалист рассказал, как меняется поведение потомства по мере того, как оно растет.

Вас также могут заинтересовать новости: