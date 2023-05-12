Для того, чтобы изменения вступили в силу, необходима поддержка всех государств-членов ЕС, и сейчас переговоры продолжаются.

Летом 2022 года Евросоюз в качестве исключения разрешил Польше и Германии получать нефть из России по северному участку нефтепровода "Дружба". Однако с тех пор обе страны прекратили получение сырой нефти по этому нефтепроводу, и теперь блок собирается официально прекратить поставки, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы ЕС.

В то же время разрешение на поставки в Венгрию, Словакию и Чешскую Республику по южной ветке нефтепровода, как предполагается, останется в силе. Соответствующее предложение может стать частью 11-го пакета санкций ЕС против России, введенных после полномасштабного вторжения агрессора в Украину. Для того, чтобы изменения вступили в силу, необходима поддержка всех государств-членов ЕС, и сейчас переговоры продолжаются.

Bloomberg отмечает, что официальное оформление прекращения поставок в Германию и Польшу было бы "в значительной степени символическим" шагом. В то же время оно вынудит несколько нефтеперерабатывающих заводов прибегнуть к более сложной логистике, чтобы получить доступ к альтернативным сортам нефти.

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Поставки нефти по нефтепроводу Дружба - что нужно знать

Нефтепровод "Дружба" проходит в 150 километрах от российско-украинской границы, где разделяется на две ветки (северная проходит через Беларусь в направлении Германии и Польши, южная – через Украину в Чехию, Словакию и Венгрию), Нефтепровод обеспечивает нефтью на перерабатывающие в Беларуси и европейские страны.

В 2022 году Германия и Польша импортировали в среднем около 480 000 баррелей в день через северный участок нефтепровода "Дружба". Польша расторгла свой последний контракт на поставку по "Дружбе" весной – после того, как еще в феврале Россия приостановила поставки.

Венгрия, Словакия и Чехия по получали через южный участок нефтепровода в среднем по 290 000 баррелей в день и в этом году уровень поставок снизился незначительно.

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