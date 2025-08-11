11 августа - важная дата для верующих, посвященная известному святому.

Дата 11 августа в народе всегда считалась несчастливым днём со множеством опасностей. Однако для верующих есть возможность помолиться о домашних животных. Мы собрали интересные подробности и уникальные факты о том, какой сегодня праздник наступает во всем мире и в нашей стране.

Какой сегодня праздник церковный

Во времена, когда церковь ещё использовала старый календарь, эта дата приурочивалась к памяти мученика Данила Черкасского. С переходом на новоюлианский стиль празднуется 11 августа праздник отшельников Василия и Феодора из Киево-Печерской лавры.

Какой сегодня праздник в мире

В международной истории были прославленные люди, которые появились на свет именно в сегодняшнюю дату. Среди них можно вспомнить медика Христиана Эйкмана, писательницу Энид Блайтон, совладельца Apple Стива Возняка, актеров Криса Хемсворта и Виолу Дэвис, рестлера Халка Хогана.

Всемирные праздники сегодня в основном посвящаются различным видам досуга - это День песочницы, День кинетического песка, День хип-хопа, День игры на стальных барабанах.

Какой сегодня праздник в Украине

Датой рождения 11 августа является для таких наших выдающихся соотечественников, как политического и общественного деятеля Александра Шульгина, историка Петра Совы, этнографа Веры Билецкой, футболиста Игоря Бискупа.

В официальном праздничном календаре эта дата не отмечена какими-либо событиями, поэтому праздник сегодня в Украине не наступает.

Какой праздник 11 августа народный

Наши предки верили в народные пословицы и воспринимали приметы как предсказание будущей погоды:

пошел дождь - весь месяц будет дождливым;

если воздух горячий и душный, то осень ожидается поздней;

коты и собаки беспокоятся, не сидят на месте - к грозе;

если нет ветра, то ещё неделю будет жарко.

Зная, какой сегодня церковный праздник, православным людям стоит помолиться святым Феодору и Василию о здоровье питомцев и плодовитости скота. Считается, что покровители животных точно услышат мольбу.

Удачным сегодня праздник считается для покупки телят, ягнят и птенцов, а также сбора ягод. Хозяйки готовили консервацию на зиму, а мужчины проводили день за уборкой в хлеву.

Что нельзя делать сегодня

В украинских верованиях 11 августа считается несчастливой датой, поскольку по земле бродят злые духи. Для избегания проблем в праздник сегодня гулять в далеких и малознакомых местах (рискуете заблудиться), пить алкоголь (получите проблемы с желудком) и ходить на кладбище (к похоронам в семье).

