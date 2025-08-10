Экс-советник по безопасности президента США рассказал, чем приглашение Трампа выгодно российскому диктатору.

Предстоящий саммит на Аляске, в котором примут участие президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин, складывается не очень хорошо для Украины. Об этом бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон написал в колонке для британской газеты The Telegraph, упоминая о намерениях Трампа пообещать Путину часть украинской территории.

"Москва, вероятно, завершит эту войну, контролируя 20 процентов Украины. Если кому-то нужны были доказательства того, что Трамп действует в международных делах не как стратег, а как свободный электрон, то прошедшая неделя решила этот вопрос", - написал он.

Болтон отметил, что приглашение на американскую землю уже является победой Путина - это выводит его из статуса изгоя. Болтон добавил, что Путин будет пытаться превратить Трампа в свой инструмент, используя средства ведения диалога от спецслужб. По мнению Болтона, идею саммита предлагал именно Путин, а Трамп мгновенно на нее согласился. "Соблазн быть в центре огромного внимания прессы является фатальным для Трампа", - написал экс-советник.

"Похоже, что Трамп и Путин готовятся поставить Зеленского перед свершившимся фактом после встречи на Аляске. В пятницу Трамп заявил, что Зеленскому придется отменить конституционные запреты Украины на передачу территории другой стране", - ведет дальше он.

Именно поэтому первой реакцией Зеленского было публичное выступление с отрицанием идеи передачи территорий. Но, по мнению Болтона, даже в такой ситуации это сыграло на руку Путину: он может выглядеть настоящим искателем мира, в противовес украинскому президенту.

Болтон призвал европейских союзников Украины вмешаться в ситуацию, пока еще на это есть время.

Напомним, что после первых новостей о подготовке личной встречи Трампа и Путина чиновники из команды американского президента выступили с многочисленными комментариями. В частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что США работают над заключением соглашения, которое может не понравиться ни Украине, ни России.

А сенатор-республиканец Линдси Грэм добавил, что соглашение будет включать обоюдные уступки. Он сказал, что "Украина не выгонит всех россиян".

