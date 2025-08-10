Художник Давид Чичкан погиб на войне

В возрасте 39 лет погиб украинский художник, военный Давид Чичкан.

На Запорожском направлении 9 августа погиб украинский художник, военный Давид Чичкан. Во время отражения российского штурма он получил тяжелые ранения. Об этом сообщили его побратимы.

"На Запорожском направлении, отражая атаку врага, погиб Давид Чичкан", - также написал в Facebook журналист и военный Максим Буткевич.

Побратимы добавили, что Давид Чичкан участвовал в отражении вражеского штурма 8 августа. Был ранен. А на следующий день его сердце остановилось.

"Он всегда добросовестно подходил к любой работе, которую необходимо было сделать, никогда не прятался за спинами других или за собственный социальный капитал. Всегда был искренним с людьми и делился с собратьями и сестрами своими глубокими мыслями относительно политики, этики и социальной справедливости", - говорится в сообщении.

Также собратья добавили, что Давид создавал вокруг себя уникальную атмосферу, "быстро умел находить подход к людям любых взглядов и систем морали, оставаясь верным собственным убеждениям".

Добавим, что Давид Чичкан - сын художника Ильи Чичкана. Родился в 1986 году в Киеве. Как художник работал в таких жанрах: графика, плакат, живопись, уличное искусство, перформанс, текст. Считал себя анархо-синдикалистом.

Как писал УНИАН, 7 августа на войне погибла сотрудница Черниговского областного художественного музея, боевой медик Третьей штурмовой бригады Марина Гриценко с позывным "Мэри". Она погибла после попадания вражеского дрона.

Также из-за удара российского беспилотника погиб британец, который добровольно пошел воевать в Украину, - 35-летний Алан Уильямс из Мортона. Он прибыл в Украину 7 мая.

