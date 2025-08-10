Также сервис опубликовал первый взгляд на второй сезон шоу.

Стриминговый сервис Netflix анонсировал третий сезон сериала One Piece, который снят на основе популярной одноименной манги. Произошло это во время публикации первого официального тизера второго сезона шоу, премьера которого запланирована на 2026 год.

Первый взгляд на второй сезон действительно захватывает. Главные герои возвращаются к своим морским приключениям и поиску сокровищ. Они отправляются в плавание к чрезвычайной Гранд-Лайн - легендарному участку моря, который на каждом шагу полон опасности и настоящими чудесами природы.

Во время путешествия по этому непредсказуемому царству команда обнаружит не только странные места, но и множество грозных врагов. Однако самая главная цель остается неизменной - найти самое большое сокровище мира.

К своим ролям во втором сезоне вернутся такие звезды сериала, как Иньяки Годой, МакКэнью, Эмили Радд, Джейкоб Гибсон и Тез Скайлар. Среди новых актеров, которые появятся в будущих эпизодах - Дэвид Дастмалчян, Кэти Сагал, Сэндхил Рамамурти и Джо Манганьелло.

One Piece от Netflix - это настоящий феномен, который смело можно назвать самой популярной лайв-экшен-адаптацией аниме. Сериал получил высокие оценки от критиков, в частности рейтинг 8.3 на IMDb, а также огромную фан-базу с миллионами поклонников по всему миру. Неудивительно, что еще до выхода второго сезона создатели решили досрочно продлить франшизу.

Однако есть и ложка дегтя, ведь не так давно Netflix попал в скандал из-за утверждения российской актрисы на одну из главных ролей в новом сезоне One Piece.

