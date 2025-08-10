Эксперты протестировали сотни моделей китайского производителя и выбрали лучшие.

Xiaomi – один из главных производителей Android-смартфонов, который делает упор не только на флагманы, а и на бюджетные модели. Журналисты TechRadar отобрали лучшие устройства бренда, которые можно купить летом 2025 года.

Лучшим смартфоном в целом эксперты назвали фотофлагман Xiaomi 15 Ultra. Устройство оснащено сверхбыстрым чипcетом Snapdragon 8 Elite, 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем, степенью водонепроницаемости IP68 и аккумулятором на 5410 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Впрочем, его главная фишка – это огромный модуль основной камеры, который в этом году стал еще больше. 1-дюймовая перископическая камера Leica на 200 мегапикселей занимает всю верхнюю половину задней панели устройства. Под ней расположены 50-Мп основная камера, 50-Мп телеобъектив и 50-Мп широкоугольная камера.

Лучший Xiaomi для большинства – Xiaomi 15. Это универсальное решение, которое может похвастаться компактными размерами, самой современной аппаратной платформой и тремя камерами на 50 Мп. Батарея по меркам 2025 года не очень большая (5240 мАч), но аккумулятор можно заряжать с мощностью 90 Вт.

Лучший по соотношению цены и качества – Xiaomi 14T Pro. Его авторы рейтинга назвали лучшим универсальным смартфоном. Это оптимальный вариант для лета 2025 года: 144-герцовый AMOLED-дисплей, чипсет MediaTek Dimensity 9300+ с 12 ГБ ОЗУ в базовой конфигурации и камеры c оптикой Leica.

Лучший недорогой смартфон – Poco X7 Pro. Его главное достоинство – время автономной работы. Батарейка емкостью 6000 мАч может прожить при обычном использовании до двух дней, что сопоставимо с iPhone 16 Plus. А еще он может похвастаться производительностью, близкой к флагманскому уровню, благодаря процессору Mediatek Dimensity 8400 Ultra.

Лучший складной телефон – Xiaomi Mix Flip. Гаджет хвалят за быструю работу (чип Snapdragon 8 Gen 3 + 12 ГБ ОЗУ) и приличные камеры. Еще поражает дополнительный экран: у него диагональ 4,01 дюйма и почти нет рамок – он заполняет все пространство панели.

Ранее в этом месяце Xiaomi уже успела выпустить недорогой Redmi 15 с батареей 7000 мАч и геймерским экраном. По словам производителя, это самый тонкий смартфон на рынке с таким аккумулятором.

А уже в сентябре представят флагманскую линейку Xiaomi 16. Известно, что они первыми Андроидами на базе Snapdragon 8 Elite 2. Также появится новая модель Xiaomi 16 Pro Max, которая будет отличаться батареей 7500 мАч и топовыми камерами.

