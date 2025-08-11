Россия не выполнила свои обещания по поставке Ирану оборонных систем С-400 и истребителей Су-35.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину разработанные в Иране ударные дроны Shahed-136 неоднократно атаковали города Украины. Сейчас Иран сожалеет о некоторых аспектах сделки, по которой он предоставил России свои отечественные дроны, пишет Forbes.

Сообщается, что в июле текущего года Россия осуществила рекордное количество атак на Украину с помощью дронов Shahed - она выпустила 6129 беспилотников, что на 5337 единиц больше, чем в июне.

Указывается, что только 9 июля российская армия запустила по Украине 728 беспилотников. Однако, не исключено, что вскоре Россия может запустить 2000 дронов Shahed за один залп.

Издание отмечает, что такие масштабные атаки Россия сейчас может осуществлять за счет локализованного производства беспилотников Shahed-136 в России, в частности, в специальной экономической зоне Алабуга, расположенной более чем в 965 км к востоку от Москвы. Иран дал разрешение России на их производство в рамках соглашения на сумму в 1,75 млрд долларов, которое было заключено в начале 2023 года.

В материале указывается, что в феврале 2023 года найденные на территории Украины обломки Shahed содержали многоцелевые боеголовки, пригодные для атак на крупные инфраструктурные объекты, в частности, на электросети.

В том же году позже Россия начала красить "Шахеды" в черный цвет, чтобы их было труднее сбивать. А сейчас страна-агрессор начала запускать гораздо более быстрые, высоколетающие Shahed с реактивным двигателем. Чтобы их сбивать, Украина вынуждена тратить свои самые современные ракеты класса "земля-воздух".

Как пишет CNN, Тегеран начал разочаровываться в Москве, поскольку почти 90% производства Shahed расположено на территории России. Более того, страна-агрессор начала изготавливать более совершенные версии с ограниченным иранским вкладом.

Также Россия продолжает расширять свои производственные мощности, чтобы производить еще большее количество модифицированных дронов с иранской конструкцией. Этот факт, а также то, что со стороны России не поступало существенной поддержки во время 12-дневной войны против Израиля в июне, вызвали разочарование в Иране.

Примечательно, что Иран отрицает все обвинения, что продает России с начала полномасштабной войны в Украине свои ударные дроны. Однако, Тегеран признал, что до 24 февраля 2022 года продавал их России.

Когда в 2022 году стало известно о том, что Иран передает России Shahed-136 были предположения, что взамен Тегеран получает истребители Su-35 Flanker, которые он заказал до полномасштабной войны. Возможно, Россия предоставит Ирану их в рамках бартерной сделки.

Была информация, что партию из двух десятков новых истребителей Flanker, которые Москва сначала построила для Египта, должен получить Иран. Однако недавно Россия поставила часть из них в Алжир, а это означает, что Иран получит менее 24 самолетов.

Издание указывает, что иранский журналист Саид Азими сообщил в 2023 году, что Тегеран заказал и оплатил 50 самолетов Су-35 до 2021 года. Однако, он не получил ни одного из них. Зато Россия поставила Ирану лишь небольшое количество дозвуковых учебно-боевых самолетов Як-130.

Отмечается, что в июне, когда Иран должен был защищать свое воздушное пространство от атак Израиля, Тегеран не имел ни одного нового самолета Су-35 российского производства. Поэтому, сообщение о разочаровании Тегерана ограниченной отдачей от сделки с Москвой не удивительно.

"От невыполненных обещаний России поставить оборонные системы, такие как С-400 и истребители Су-35, до постоянных задержек в военном сотрудничестве - все это свидетельствует о том, что это партнерство базируется не на взаимном доверии, а на краткосрочных интересах", - с грустью говорилось в редакционной статье иранской реформистской газеты от 5 августа.

"Шахеды" на войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Служба безопасности Украины сообщила об успешном поражении логистического хаба, где россияне хранили дроны-камикадзе типа "Shahed" и иностранные комплектующие к ним. Спутниковые снимки подтверждают, что разрушения получил военный объект в российском Татарстане. Сообщалось, что на крыше здания появились по меньшей мере два отверстия.

Также мы писали, что Украина создала дрон-перехватчик, который противодействует иранским "Шахедам" и российским "Герберам". Указывается, что новый дрон-перехватчик эффективно работает ночью и на большой скорости. Его главным преимуществом является способность оперативно выявлять и физически уничтожать воздушную угрозу, до того, как вражеский дрон приблизится к объектам инфраструктуры или населенным пунктам.

