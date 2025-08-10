Такое дешевое средство гораздо эффективнее уксуса и белизны.

С известковым налетом хозяйки борются по-разному - можно пытаться отчистить его с помощью профессиональных гелей или моющих, даже применять "народные" методы, вроде уксуса, белизны или нашатыря. Однако эксперты по уборке считают, что есть другое дешевое средство, которое справляется гораздо лучше.

Как почистить колено унитаза от известкового налета - лайфхак

Основательница Sustainably Lazy, Софи, рассказала изданию Express, что обнаружила удивительное средство от известкового налета, которое справляется с загрязнениями "на ура". Она считает, что этот дешевый порошок удаляет известковый налет и мочевой камень лучше, чем отбеливатель, который может даже испортить унитаз своим агрессивным составом. Волшебное средство, которое рекомендует эксперт - обычная лимонная кислота. Она отдает предпочтение этому методу, потому что белизна, как и покупные чистящие средства, содержат вредные вещества в составе, а они очень небезопасны для дыхательных путей.

Эксперт по уборке считает, что лимонная кислота растворяет щелочные минералы в известковом налете, что приводит к его быстрому разрушению. И даже несмотря на то что многие хозяйки рекомендуют использовать уксус и колу, кислота все равно эффективнее и даже дешевле.

Софи объяснила, как очистить унитаз от ржавчины и известкового налета по ее методу. Для начала вам нужно выбрать удачное время для уборки - желательно вечер, чтобы никто уже не пользовался туалетом. Затем необходимо нагреть воду в чайнике до 90 градусов (крутой кипяток использовать нельзя). Далее осторожно вылить два стакана горячей, почти кипящей, воды в унитаз, а затем всыпать пакетик лимонной кислоты. Закрыть крышку и отправиться спать, а утром ершиком или щеткой убрать налет и остатки мочевого камня.

Эксперт отметила, что если известковый налет очень стойкий, возможно, придется повторить процедуру еще раз для идеального результата. Софи рекомендует держать возле туалета коробку с лимонной кислотой и каждый вечер всыпать в унитаз ложку порошка, заливая горячей водой на ночь, а утром чистить туалет щеткой. Так у вас получится не запустить сантехнику, вовремя избавиться от любых загрязнений и поддерживать отхожее место в чистоте.

