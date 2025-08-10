До сих пор украинские дроны в этот регион РФ не залетали.

Атаку на Ухтинский нефтеперерабатывающий завод в Республике Коми 10 августа осуществили дроны Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщили собственные источники УНИАН в ГУР.

Отмечается, что было поражено предприятие "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка", также известное как Ухтинский НПЗ. Предприятие расположено на территории Республики Коми в городе Ухта более чем в 2000 километрах от границы Украины. Как отметили источники УНИАН, пораженный объект задействован в обеспечении российской армии горюче-смазочными материалами.

По информации местных телеграм-каналов, жители города слышали несколько громких взрывов в районе НПЗ, после которых на предприятие отправились пожарные автомобили, медицинские и другие экстренные службы. Отдельные паблики сообщили, что в результате атаки по меньшей мере одна цистерна на территории НПЗ получила пробоину. Также местные жители сообщали об отключении электроэнергии и мобильного интернета на фоне атаки.

Видео дня

"Дроны поразили резервуар с нефтепродуктами с последующим разливом содержимого и повредили установку по переработке газа и газового конденсата, используемого для изготовления пропан-бутана и бензина", - сообщили источники УНИАН.

Атака дронов по России в ночь на 10 августа

Как писал УНИАН, минувшей ночью ряд российских регионов подверглись атаке украинских дронов. В частности большой резонанс получила атака по Саратовскому НПЗ, где после прилета дронов вспыхнул масштабный пожар. Позже аналитики открытых данных выяснили, куда именно попали украинские дроны.

Также сообщалось, что впервые с начала войны украинские дроны добрались до Республики Коми - одного из северных регионов России. Из-за атаки решили эвакуировать местный ТРЦ, который почему-то расположен вплотную к НПЗ.

Вас также могут заинтересовать новости: