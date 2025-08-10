Президент США приглашал Эмму Томпсон на ужин.

Оскароносная актриса Эмма Томпсон, известная по ролям во франшизе "Гарри Поттер", фильмах "Круэлла" и "Реальная любовь", удивила историей о том, как президент США Дональд Трамп звал ее на свидание.

Как пишет издание Variety, этот неожиданный эпизод произошел еще в 1998 году, во время съемок фильма "Основные цвета" о политической кампании Билла Клинтона. Дональд Трамп лично позвонил Эмме Томпсон, которая играла в ленте главную роль, и пригласил на свидание.

"В моем трейлере зазвонил телефон, и это был Дональд Трамп. Я подумала, что это шутка. "Привет, это Дональд Трамп". Я сказала: "Чем могу помочь?" Я думала, что ему нужны указания. Он сказал: "Я бы очень хотел, чтобы вы остановились в одном из моих прекрасных отелей, и, возможно, мы могли бы поужинать вместе", - вспомнила этот диалог британская актриса.

Видео дня

Томпсон призналась, что не ожидала такого звонка и в тот момент чувствовала себя не совсем комфортно. Сейчас актриса шутит, что если бы тогда не отказала политику, могла бы изменить ход истории Соединенных Штатов.

"Я поняла, что именно в тот день мой развод наконец состоялся. Держу пари, у него есть люди, которые ищут подходящих кандидатов среди всех этих симпатичных разведенных женщин - ведь он нашел номер моего трейлера! Это же слежка! Да, я могла пойти на свидание с Дональдом Трампом. Я могла изменить ход американской истории!" - заявила лауреат премии "Оскар".

Напомним, что известная британская актриса Эмма Томпсон является одной из тех иностранных звезд, кто активно поддерживает Украину после начала полномасштабного вторжения. В частности, она помогала украинским беженцам, выступала на митингах, организованных в поддержку Украины, и даже поздравляла легендарную украинскую писательницу Лину Костенко с 94-летием.

Вас также могут заинтересовать новости: