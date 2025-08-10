Если переполненные пляжи Анталии не для вас, самое время совершить прогулку по невероятно живописным горным маршрутам в Альпах.

В Альпах не всегда можно рассчитывать на теплые солнечные дни, но они и не претендуют на славу пляжных курортов. Зато этот самый известный горный массив Европы предлагает невероятные пейзажи и горные виды отдыха, которыми лучше заниматься при умеренных температурах.

Эксперты из National Geographic назвали 9 живописных городков в Альпах, которые стоит посетить летом, чтобы получить незабываемые впечатления.

Шамони, Франция

Город, где видно горные пики везде, куда ни глянь. Здесь возвышается самая высокая гора Западной Европы - Монблан, но покорять ее предлагают только опытным альпинистам. Новичкам подойдут пятидневные курсы от Compagnie des Guides, где можно изучить основы безопасного альпинизма, провести ночь в горном приюте и проверить свои силы на скальных маршрутах. Остановиться удобно в Langley Hotel Gustavia - отеле с центральным расположением и уютной атмосферой.

Санкт-Антон, Австрия

Зимой этот курорт ассоциируется с экстремальным катанием на лыжах и шумными вечеринками, но летом он превращается в центр йоги. Каждый год в сентябре здесь проходит четырехдневный фестиваль, а летом в центре Arflow доступны ежедневные занятия. Добавьте к этому прогулки по живописным участкам маршрута Adlerweg. Курорт известен своей экологичностью: вся электроэнергия вырабатывается из воды водохранилища Kartell. Отель Arlmont с бассейном на крыше подарит еще больше спокойствия и пейзажей с горными вершинами.

Бург-Сен-Морис, Франция

Река Изер с бурными порогами благодаря ежедневным сбросам воды из водохранилища остается пригодной для рафтинга даже летом. Здесь организуют сплавы на участке 18 км ниже города. Рядом с местом старта можно остановиться в Base Camp Lodge. После сплава стоит подняться на фуникулере до курорта Les Arcs - не самого красивого, но с потрясающими видами и широким выбором развлечений: от детских цирковых занятий до тандемного парапланеризма.

Морзин, Франция

Северные массивы Верхней Савойи ниже южных, но для велосипедистов это преимущество. Летом зоны катания Portes du Soleil предлагают 5 велопарков, 600 км трасс и 22 подъемника. Морзин - оживленный центр с альпийским колоритом, где можно также заняться хайкингом или трейлранингом. Рядом расположено живописное озеро Монтрион, идеальное для отдыха после активного дня. Новичкам в маунтинбайке помогут школы вроде Ride Ability. Удобно жить в Hotel Champs Fleuris неподалеку от подъемника Pleney и прокатов.

Зельден, Австрия

Курорт в долине Эцталь известен как центр горного велосипедного спорта, но адреналин здесь можно получить и на воде. В парке Area 47 есть водные горки, стена для боулдеринга над озером и даже водяная пушка. Для более спокойного отдыха подойдет купание в горном озере Пибургер-Зе или релакс в термальном комплексе Aqua Dome с подвесными бассейнами-"чашами". В самом Зёльдене можно остановиться в современном отеле Sportlers Lodge.

Кроме вышеупомянутых городков эксперты National Geographic также советуют посетить городок Лаакс в Швейцарии (лучше всего для скейтбординга), озерный край Альтаусзе в Австрии, центр скалолазания в Кортина-д'Ампеццо в Италии, а также Кицбюэль в Австрии, где можно поиграть в теннис или гольф.

