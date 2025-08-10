В целом россияне отправили полторы сотни диверсантов, из которых до самого города добралась лишь пятая часть.

В июле много шума наделала история с прорывом российских диверсионно-разведывательных групп в Покровск. Украинский мониторинговый проект DeepState узнал подробности того, как все произошло.

По их данным, всего в операции было задействовано 150 российских диверсантов.

"По нашей информации для диверсионных действий в Покровске враг сформировал из трех рот тактические группы по 50 человек в каждой. Целью акции было создать панику и заставить подразделения [Сил обороны] бежать из города, как это было в Селидово", - пишет DeepState.

Утверждается, что диверсионные группы отправлялись как раз из города Селидово, который находится под российской оккупацией с октября прошлого года. Чтобы пройти из Селидово в Покровск (прямое расстояние между городами - 14 км, но диверсанты, очевидно, шли не совсем по прямой) диверсантам понадобилось 14 суток.

По данным DeepState, 4 суток у россиян ушло на то, чтобы добраться до поселка Песчаное на юго-западной окраине Покровска, и еще 10 суток - чтобы пройти из Песчаного до улицы Защитников Украины в Покровске (около 6 км). Таким образом за сутки российские диверсанты проползали примерно по 600 метров, пытаясь остаться незамеченными.

"Связь, вода и еда - обеспечивалась сбросами с дронов. Поэтому между группами была хорошая координация и каждый знал о каждом. Использовали плащи для маскировки и прятались в случайных укрытиях. "Диверсанты" имели трекеры маршрутов, куда должны были бы двигаться", - объясняют в DeepState.

Однако даже со всеми этими предосторожностями диверсионные группы потеряли большую часть бойцов еще до того, как зашли в Покровск. По данным DeepState, из 150 диверсантов около 120 погибли от сбросов гранат с украинских дронов. 19 июля, 30 выжившим удалось добраться до окраин Покровска и начать осуществлять диверсионные действия.

За время, прошедшее с того момента, большинство диверсантов были уничтожены. Однако в DeepState отмечают, что остатки этих ДРГ на самом деле ищут до сих пор: часть диверсантов сдалась в плен буквально на этой неделе.

"Соответственно цели эта операция не достигла, хотя и принесла много проблем для Сил Обороны Украины. Можно ли считать успехом план, при котором 80% личного состава должно умереть в дороге к месту выполнения задачи - сомнительно. Больше выводов не будет. Выводы покажет время", - резюмировали в DeepState.

Диверсанты в Покровске

Как писал УНИАН, 19 июля появились первые сообщения о том, что в Покровск, который находится под контролем ВСУ, проникли российские ДРГ.

Чуть позже аналитики рассказали, что прорыв диверсантов в город стал возможным из-за того, что в одной из бригад, защищавших город, "банально закончилась пехота". Хотя вражеские ДРГ быстро разбили и рассеяли, украинские защитники тоже понесли потери. Проблемой стал и "дружественный огонь" на фоне определенной нервозности среди бойцов.

