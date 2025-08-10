Президент считает, что все видят отсутствие у россиян стремления к миру.

Российский удар по Запорожью, так же как и удары по другим прифронтовым населенным пунктам Украины, свидетельствуют, что Россия не делает никаких реальных шагов к миру. А потому нужно санкционное давление. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня россияне по всему периметру фронта, в прифронтовых громадах, в приграничных городах, наших селах - они снова продолжили забирать жизни. Никакие дедлайны, никакие ожидания от них не работают - они не хотят останавливать убийства. Единственное, что они ищут, - это путь, как убить Украину", - сказал Зеленский.

По словам президента, "все видят", что Россия не сделала ни одного реального шага к миру - ни на земле, ни в воздухе.

"Поэтому нужны санкции, нужно давление. Сила нужна - сила прежде всего Соединенных Штатов, сила Европы, сила всех наций мира, которые хотят мира и спокойствия в международных отношениях. Если Россия не хочет останавливать войну, значит, надо останавливать ее экономику", - подчеркнул Зеленский.

Российский удар по Запорожью

Как писал УНИАН, сегодня около 18 часов российская тактическая авиация сбросила две управляемые авиабомбы на город Запорожье. По информации руководителя областной военной администрации Ивана Федорова, одна бомба попала в автовокзал, вызвав значительные разрушения, другая - в клинику Запорожского медицинского университета. Также пострадали семь жилых домов, в которых выбило окна и сорвало крыши.

По информации на 20 часов было известно о 19 раненых, хотя под завалами еще могут находиться люди.

