Таинственный объект ASKAP J1832-0911 может быть частью нового класса космических явлений.

В течение двух лет ученые фиксировали необычный космический сигнал, поступающий каждые 44 минуты с расстояния 15 000 световых лет от Земли. Теперь астрономы NASA и австралийского университета Кертина впервые смогли установить источник этого сигнала - объект под названием ASKAP J1832-0911, пишет ECOticias.

Его особенность заключается в том, что он излучает одновременно радиоволны и рентгеновское излучение - такое поведение еще никогда не наблюдали в космосе. К тому же каждый импульс длится две минуты, а затем наступает пауза до следующего всплеска.

Исследователи считают, что это может быть новый тип магнетара - сверхплотного остатка мертвой звезды с чрезвычайно сильным магнитным полем. Другая гипотеза - взаимодействие в двойной звездной системе. Однако ни одна из теорий полностью не объясняет стабильность и характер сигнала.

ASKAP J1832-0911 принадлежит к редкому типу объектов - длиннопериодических переходных явлений (LTP), которых обнаружено всего десять в мире. Но именно этот объект первый, который излучает в двух диапазонах, нарушая все ранее известные модели.

Астрономы планируют продолжить наблюдения с помощью пар телескопов и, возможно, привлечь телескоп Джеймса Уэбба, чтобы раскрыть природу этой космической загадки.

