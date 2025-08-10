Попадания произошли по крайней мере в трех разных местах на территории НПЗ.

Украинские дроны успешно попали в критически важные части Саратовского нефтеперерабатывающего завода. Это подтверждают снимки, снятые очевидцами, сообщают аналитики открытых данных из телеграм-канала "Кибер-Борошно".

Проанализировав фото и видео, которые сняли сегодня утром жители городов Саратов и Энгельс, аналитики определили, что украинские дроны попали по следующим объектам на территории НПЗ:

установке гидроочистки Л-24-6, которая используется на финальных этапах производства топлива;

установке получения нефтяных битумов (именно здесь наблюдался самый большой пожар);

базе хранения нефтепродуктов, которая расположена неподалеку от производственных мощностей.

Атака дронов по российским НПЗ

Как писал УНИАН, минувшей ночью ряд российских регионов атаковали украинские дроны. В частности был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове, неподалеку от которого находится также печально известная авиабаза "Энгельс-2". При этом на месте ударов вспыхнул мощный пожар, что вызвало массу эмоций у местных жителей.

Видео дня

Также сообщается, что украинские дроны впервые атаковали Республику Коми. По предварительной информации, был поражен Ухтинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный примерно в 2000 км от границы РФ с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: