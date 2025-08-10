Дизайнер дал советы, как всегда выглядеть стильно.

Украинский дизайнер Андре Тан объяснил, каких сочетаний лучше не допускать, чтобы образ всегда выглядел стильно и элегантно. В своем Instagram он назвал три таких "убийственных" сочетания.

Вот каких ошибок следует избегать, по словам дизайнера:

Оверсайз с оверсайзом. Комфорт и свобода движений - наше все, но когда верх и низ свободного кроя, силуэт просто растворяется, образ становится тяжелым, неконструктивным и не очень крутым. Лучше придерживаться святого правила: если у вас верх оверсайз, тогда внизу должно быть что-то приталенное, и наоборот, посоветовал эксперт.

Сочетание слишком разных оттенков одного цвета. По словам Андре Тана, монолук - это очень круто, но есть маленький, однако важный нюанс. Например, сочетать тёплый бежевый оттенок с холодным бежевым или холодный серый с теплым серым - не лучшая идея: это создаёт ощущение, что "что-то пошло не так". Лучше выбрать один тон или аккуратно поиграть на контрастах.

Смешивание металлов без единого концепта. Хотя сочетание серебра, золота и меди сейчас в тренде, без четкого баланса оно создает хаос в деталях и уничтожает элегантность образа. Микс должен быть продуманным и гармоничным, подчеркнул дизайнер.

