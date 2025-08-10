Уже известно о по меньшей мере семи афтершоках.

Вечером в воскресенье, 10 августа, в турецкой провинции Балыкесир, что в северо-западной части страны, произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Как говорится в заявлении Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Министерства внутренних дел Турции, первые подземные толчки произошли в 19:53, их чувствовали в провинциях Маниса, Измир, Ушак и Бурса. После этого произошло по меньшей мере семь афтершоков магнитудой более 3,0.

Сейчас в пострадавших регионах ведут поисково-спасательные работы, туда перебрасывают работников и технику из других провинций. В стране ввели в действие План реагирования на чрезвычайные ситуации.

На опубликованных в сети фотографиях и видео можно увидеть, как во время землетрясения дрожали дома и шаталась мебель. На одном из роликов - разрушенное здание, под завалами которого ищут людей.

Землетрясения в Турции

Как известно, страна лежит на стыке трех тектонических плит - Евразийской, Аравийской и Анатолийской. Анатолийская плита продвигается на запад под давлением от двух других, что создает многочисленные разломы.

Ежегодно в Турции фиксируется множество землетрясений различной мощности. Наиболее разрушительным землетрясением в современной истории страны считают катастрофу 6 февраля 2023 года, когда произошло два мощных толчка - магнитудой 7,8 и 7,5 - в южной части страны, вблизи границы с Сирией.

Толчки почувствовали по меньшей мере в 10 странах, включая Ливан, Израиль и Египет, причем последствия были катастрофическими: более 53 тысяч 500 человек погибли в Турции и около 6 тысяч - в Сирии, более 122 тысяч получили ранения.

Экономические потери для Турции составили около 149 миллиардов долларов, а строительные разрушения были масштабными - уничтожено или сильно повреждено более 300 тысяч зданий, среди которых больницы, школы и жилые кварталы.

