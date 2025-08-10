Он гарантировал, что НАТО обеспечит Украину всем необходимым.

Скоординированные действия стран-членов НАТО по поставкам оружия Украине продолжатся независимо от результатов встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает Clash Report. Он заверил, что НАТО обеспечит Украину "всем необходимым, чтобы она могла бороться и быть в наилучшем возможном положении", когда настанет время для переговоров о прекращении огня или мирного соглашения.

Рютте также отмечал, что Трамп устроит Путину "проверку" на Аляске, а какого-то финального соглашения по Украине не будет.

"В пятницу состоится проверка Путина президентом Трампом... В пятницу важно понять, насколько серьезен Путин. И единственный, кто может это сделать - это Трамп", - поделился генсек НАТО.

Он добавил, что очень важно, чтобы встреча эта состоялась, хотя на ней и не будут приниматься окончательные решения.

"Не будет и финального соглашения", - сказал Рютте

Встреча Трампа и Путина

15 августа на Аляске пройдет встреча Трампа и Путина. Стороны обсудят завершение войны РФ против Украины. По данным СМИ в настоящее время существует несколько сценариев для соглашения о прекращении войны.

При этом Украина и Европа настаивают, что не может быть принято окончательное решение без их участия.

