Постпред США при НАТО рассказал, что никогда не произойдет в рамках возможного "обмена территориями".

Вероятнее всего, в рамках соглашения о прекращении огня Украине и России придется совершить "обмен территориями". Такое заявление сделал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире CNN.

"Никакие большие куски или участки территорий, за которые не боролись или не заслужили на поле боя, не будут просто так отданы", - сказал он.

Кроме того, Уитакер, отвечая на вопрос о том, может ли президент Украины Владимир Зеленский присоединиться к встрече между лидерами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске, заявил, что это "вполне возможно".

Напомним, что 8 августа президент США Дональд Трамп заявил о том, что в рамках мирного соглашения между Украиной и Россией им придется пойти на территориальные уступки. Он подчеркнул, что речь идет не только об украинских территориях, но и о российских.

В этот же день Трамп добавил, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть готов "подписать что-то", чтобы урегулировать войну. Он заверил, что США тесно сотрудничают с Украиной.

Россия навязывает Украине "обмен" территориями

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится выторговать себе более удобные позиции для возобновления войны. Именно поэтому Москва продвигает идею "обмена" одной украинской территории на другую.

Президент Украины подчеркнул, что все шаги к достижению мирного соглашения должны быть такими, чтобы приблизить реальное прекращение огня.

