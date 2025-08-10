Ведущая удивила простотой своего мини-отпуска.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как проводит время в семейном кругу. В своем блоге в Instagram звезда поделилась, что вместе со своими родителями отправилась на отдых в санаторий.

Для релакса с семьей Никитюк выбрала комплекс в поселке Сатанов, что в Хмельницкой области, откуда родом и сама ведущая. Из кадров, которые Леся опубликовала в stories, можно было разглядеть, как и живописную территорию санатория, так и дневной рацион. С последнего ведущая даже успела пошутить.

"А то попривыкали... устрицы им с утра подавай. Г*мно, то правда", - забавно подписала ведущая фото ломтика хлеба с маслом.

В stories Никитюк попали и ее родители. Известная инфлюенсерка показала, как отдыхают ее мама Екатерина и отец Иван, наслаждаясь совместным временем на природе и в бассейне.

Позже Леся Никитюк поделилась, что и сама воспользовалась возможностью - поплавать в бассейне. Стоит отметить, что в прошлом ведущая профессионально занималась плаванием, поэтому очевидно, что для нее это одна из любимых активностей.

"И мне уже можно поплавать", - отметила Леся в Instagram.

Напомним, что совсем недавно Леся Никитюк впервые стала мамой. Ведущая родила сына от 28-летнего военнослужащего Дмитрия Бабчука. На днях отец выкладывал новое фото с малышом, которое привлекло внимание подписчиков. К слову, скоро мальчику должно исполниться 2 месяца.

