Это явление может произвести настоящую революцию в биотехнологиях.

Недавнее открытие в радиоактивных озерах США ошеломило ученых - оказалось, что в мертвой воде есть жизнь.

Как пишет Lagrada, группа ученых из Университета Айдахо отправила свои беспилотники, оснащенные спектрометрами, к одному из радиоактивных озер, образовавшихся в результате произведения ядерного оружия. Но исследователи даже не предполагали, что их там ждет.

Они обнаружили микроорганизмы, чья характеристика похожа на характеристику грибов из Чернобыля: они напоминают фотосинтезирующие водоросли, способные поглощать и метаболизировать радиацию в качестве источника энергии благодаря темным пигментам, таким как меланин.

Издание отметило, что это открытие представляет собой прогресс во многих областях науки, но особенно в биотехнологии, поскольку эти организмы изучаются для создания новых вакцин.

Издание указало, что о радиоактивных озерах уже давно забыли, и их мониторили только изредка, чтобы убедиться, что они на месте и не измениись. Поэтому обнаружение там каких-либо признаков жизни было полной неожиданностью. Ученые отметили, что были удвилены находкой еще и потому, что известно, что излучение разрушает ДНК, окисляет белки, повреждает мембраны и, таким образом, делает невозможным размножение клеток. В этих водах могло быть все, кроме остатков жизни.

Ученые рассказали, что отправляя на озера беспилотники, не надеясь обнаружить что-либо, однако они были ошеломлены, когда ночью датчики регистрировали едва заметные выбросы биомассы. Как это стало возможным? После нескольких месяцев сбора данных они нашли ответ.

Они обнаружили фотосинтезирующие микроорганизмы, которые не только пережили это облучение, но и обладали способностью размножаться в высокорадиоактивной среде обитания. Они обладали характеристиками, схожими с радиотрофными грибами Чернобыля: способностью поглощать и метаболизировать радиацию в качестве источника энергии, не получая при этом никакого вреда. Это достигается благодаря темным пигментам, таким как меланин, превращаясь в своего рода мутантную солнечную панель.

