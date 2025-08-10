Главы дипломатических ведомств Европы обсудят угрозу от встречи Трампа с Путиным

Кайя Каллас созвала министров на экстренное совещание.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Кайя Каллас объявила о созыве экстренного совещания глав МИД каин ЕС для обсуждения саммита Трампа и Путина на Аляске. Встреча может пройти 11 августа, а главная цель - объявить требование о том, что урегулирование войны в Украине должно учитывать интересы Евросоюза и Украины. Об этом пишет Reuters.

Как пишет издание, Каллас созвала совещание министров иностранных дел стран-членов ЕС 11 августа для обсуждения возможных результатов саммита между президентами США и России.

Она сказала, что необходимо включить Украину и Евросоюз в любые договоренности о прекращении войны. Она подчеркнула, что это вопрос безопасности не только для Украины, но и для всей Европы.

"Соединенные Штаты имеют возможность заставить Россию вести серьезные переговоры. Любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС", - отметила Каллас.

Кая Каллас отметила, что международное право определяет все временно оккупированные территории как часть Украины:

"В то время, как мы работаем над стабильным и справедливым миром, международное право четко показывает - все временно оккупированные (российскими войсками. - Ред.) территории принадлежат Украине".

По ее словам, любые договоренности не должны служить основанием для дальнейшей агрессии России против Украины, трансатлантического альянса и Европы.

Другой темой, которую должны обсудить во время назначенной Каллас встречи глав МИД стран-членов ЕС, станет ситуация в Газе, говорится в заявлении для прессы.

Встреча Трампа с Путиным на Аляске: что известно

Напомним, что западная пресса пишет о рисках встречи Трампа и Путина, поскольку она закладывает вероятность того, что они попытаются разработать мирное соглашение без учета интересов Украины. В частности, пойти на условия России на прекращение огня после передачи РФ всей территории Донецкой области

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Конституция Украины исключает возможность территориальных уступок. Он добавил, что Украина не будет дарить свои земли оккупантам.

Украину поддержали семь европейских лидеров. Среди них президенты Франции и Финляндии, премьер-министры Польши, Великобритании, Италии, канцлер Германии и председатель Еврокомиссии. Они подчеркнули, что обсуждать будущее Украины без Украины не имеет смысла. И настояли на гарантиях безопасности Украины.

